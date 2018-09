Corso di alta specializzazione: aperte iscrizioni, alta percentuale di occupazione al conseguimento del diploma

C'è tempo ancora fino al 28 settembre prossimo per iscriversi al corso ITS 'Agricoltura di precisione e gestione sostenibile delle filiere ortofrutticole 4.0'.

Il corso: cos'è

Si tratta di un corso di alta specializzazione post diploma organizzato dalla Fondazione ITS Agroalimentare Puglia, con l'obiettivo di formare tecnici superiori con specifiche competenze sulle nuove tecnologie per l’agricoltura di precisione, in grado di associare e utilizzare la giusta infrastruttura per il monitoraggio con la raccolta delle informazioni sul campo.

Il percorso mira a formare esperti capaci di sostenere la trasformazione digitale dell'industria agroalimentare con particolare riferimento all'adozione di tecnologie IoT per incrementare la sostenibilità delle aziende ortofrutticole.

Un corso di alta specializzazione, quindi, capace di offrire sbocchi occupazionali importanti in aziende di produzione delle diverse filiere agroalimentari soprattutto in quelle ortofrutticole, in aziende impegnate nello sviluppo di tecnologie a supporto dell’agricoltura oppure svolgere attività di consulenza in proprio o presso società specializzate sui temi dell’integrazione ed automazione delle filiere agroalimentari. Sono oltre trenta le imprese agroalimentari ed informatiche che hanno manifestato interesse per l’iniziativa e per le figure in uscita.

Dove si svolgerà

Il corso si terrà a Cerignola presso l’I.I.S.S. “Giuseppe Pavoncelli “e avrà una durata di 2000 ore di cui 1.200 dedicate a lezioni d'aula di tipo laboratoriale, esercitazioni in contesti lavorativi, visite didattiche, project work e 800 ore a stage.

Le lezioni si articoleranno prevalentemente in 5 ore giornaliere antimeridiane, da lunedì a venerdì e saranno curate almeno per il 50% da esperti del mondo del lavoro e delle professioni con esperienza specifica almeno quinquennale.

Chi può iscriversi

Destinatari di questo corso, massimo 30 soggetti (giovani o adulti, anche occupati) in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore, con conoscenze della lingua inglese, di informatica e del sistema agroalimentare generale.

Come iscriversi

Diploma finale rilasciato dal MIUR corrispondente a V livello EQF. Alta percentuale di occupazione a 10 mesi dal conseguimento del diploma. Per maggiori info scaricare il bando di selezione allievi sul sito o contattare la segreteria ai numeri 346 2826334 e 080 4312767.