Riapertura delle spiagge dopo l'emergenza coronavirus, Prudente: "Formare steward per la sicurezza"

"Con i quasi 900 chilometri di costa e gli oltre 500 stabilimenti balneari, la nostra regione rischia seriamente di soccombere sotto il peso dell’emergenza da COVID-19. Le nostre spiagge, considerate tra le più belle al mondo, rischiano seriamente di rimanere senza ombrelloni e lettini, ma soprattutto senza bagnanti. In attesa di quelle che saranno le linee guida e i protocolli sanitari che saranno emanati dalla regione Puglia, è necessario pensare fin da ora, alla formazione di una figura che avrà il compito di far rispettare le regole, senza sanzionare, ma in maniera rassicurante e accogliente, da poter impiegare sia sulle spiagge libere che nei lidi privati", è la proposta del presidente del consiglio comunale di Vieste Paolo Prudente.

"Questo, anche, per venire incontro alle preoccupazioni degli operatori del settore della balneazione e degli enti locali su chi dovrà far rispettare le regole anti-contagio e per liberare da questa incombenza chi in questo momento è impegnato nella tutt’altro che semplice ripartenza".

"A nome del gruppo politico di Italia in Comune - conclude Prudente - chiediamo all’Assessore alla Formazione della regione Puglia Sebastiano Leo, di attivare dei percorsi di formazione, attraverso la modalità della didattica a distanza, e per garantire la presenza della figura dello steward sulle spiagge pugliesi per l’inizio della stagione balneare".