Virus mette il turismo ko, M5S 'stuzzica' gli italiani: "Detrazione delle spese di soggiorno e trasporto per chi sceglie la Puglia"

“Servono misure urgenti per garantire una boccata d’ossigeno ad un settore fondamentale per la nostra economia, ovvero il turismo, che oggi sta attraversando un periodo di paralisi totale. Ad esempio la detrazione di tutte le spese di soggiorno e di trasporto per chi trascorrerà le vacanze in Puglia”.

La proposta parte dai consiglieri del Movimento 5 Stelle, Rosa Barone e Cristian Casili, che tracciano un percorso di rinascita della 'meta Puglia'. "Il turismo pugliese - spiegano i consiglieri - costituisce un fattore produttivo, di stimolo e opportunità di iniziativa imprenditoriale che crea un consistente valore economico per la nostra regione. Oggi, purtroppo a causa dell’emergenza che stiamo vivendo, il settore è messo in gravissima crisi, e non possiamo prevedere quando si potrà nuovamente immaginare una ripresa dell’indotto".

"Tuttavia, già già da ora possiamo mettere in campo le azioni necessarie per agevolare la rinascita di questo comparto. Ed è per questo utile provare a prevedere per le famiglie o per chiunque intenda trascorrere le vacanze in Puglia una totale detrazione di tutte le spese di soggiorno e di trasporto. Questo potrebbe rappresentare un segnale forte di interesse per le sorti dell’intero comparto e per dare un segnale di speranza agli operatori”.