Il Comune di Roseto in soccorso alle attività: contributi fino a mille euro per chi è stato fermo durante l'emergenza

Emergenza Coronavirus: la Giunta comunale di Roseto Valfortore ha deciso di stanziare dei contributi economici per le attività commerciali e artigianali in difficoltà. Ovvero, in via prioritaria, alle attività che abbiano subito la sospensione obbligatoria delle rispettive attività sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale e conseguenti Dpcm e ordinanze adottate in loro attuazione.

Nello specifico, sono stati concessi contributi a scaglioni: 1.000 euro per operatori turistici, operatori commerciali, e attività di cura alla persona; 500 euro per fabbri, imprese edili, imprese idrauliche ed elettriche.

“Il 2020 è un anno che ci metterà tutti alla prova e che sicuramente ricorderemo nel tempo, stiamo vivendo una nuova dimensione in cui tutti stiamo cercando di adattarci. Possa questo piccolo contributo essere da stimolo per una grande ripartenza”, il messaggio del sindaco Lucilla Parisi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.