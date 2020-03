Tutti in casa per il Coronavirus, Emiliano sostiene la 'quarantena': "Ho chiesto ad Enel tariffe agevolate per il consumo di energia"

Tutti in casa per il Coronavirus? Emiliano sostiene la 'quarantena' chiedendo ad Enel un abbassamento forfettario delle tariffe per l'energia elettrica.

"Ho chiesto ad Enel tariffe agevolate", annuncia il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha scritto una lettere all'azienda per chiedere l’abbassamento delle tariffe orarie per le abitazioni, visto l’aumento della permanenza in casa dei cittadini causa dell’emergenza Coronavirus-Covid 19.

Ecco il testo della missiva inviata da Emiliano al responsabile degli Affari Istituzionali di Enel, Massimo Bruno: “Il momento drammatico che il paese sta vivendo ha, tra le varie conseguenze una maggiore permanenza degli italiani e quindi anche dei miei concittadini, presso le proprie abitazioni".

"Questo sta stravolgendo le abitudini di tanti e la programmazione che normalmente le famiglie fanno, quotidianamente, rispetto al consumo di energia elettrica in casa. Sarebbe un messaggio molto importante da parte dell'Azienda che rappresenti disporre un ampliamento delle fasce orarie in cui è prevista una tariffazione ridotta dei consumi. In questo modo - conclude - verreste incontro alle esigenze di tantissime famiglie già così duramente colpite dai fatti che tanto ci preoccupano ed impegnano”