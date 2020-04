"Negozi chiusi tutte le domeniche", sindacati rilanciano dopo l'ordinanza della Regione: lo stop del 25 aprile e 1° maggio non basta

Bene l'ordinanza regionale che ha disposto la chiusura delle attività commerciali nei giorni del 25-26 aprile e 1° maggio, ma per la Cgil è necessario fare di più. Così, dopo la decisione annunciata dalla Regione, il sindacato rilancia tornando a ribadire la richiesta di prevedere la chiusura dei negozi per tutte le domeniche.

"L’emergenza non è terminata, siamo ancora nella fase 1 e di Coronavirus si continua ad ammalarsi e a morire", ribadisce in una nota Barbara Neglia, segretaria generale Filcams Cgil Puglia, preoccupata per lo stato di salute dei lavoratori del commercio particolarmente esposti al rischio contagio da Covid 19.

"Siamo soddisfatti - le fa eco Pino Gesmundo, segretario generale Cgil Puglia - per il provvedimento con il quale il Governatore Emiliano, con riferimento all’intero territorio regionale, ha disposto la chiusura al pubblico, nelle giornate di sabato 25 aprile (Festa della Liberazione), domenica 26 aprile e venerdì 1° maggio (Giornata mondiale dei lavoratori), delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali".

"Si tratta di una battaglia volta unicamente a tutelare la salute e il diritto al riposo dei lavoratori e delle lavoratrici. Il rischio di contagio è ancora molto alto. Pertanto Cgil Puglia e Filcams mettono in atto tutte le azioni che servono per ridurre al minimo i rischi per gli operatori, per le loro famiglie e per l'intera comunità pugliese, convinti che le chiusure domenicali e festive possano essere fondamentali per far garantire il rispetto delle regole e del distanziamento sociale anche a coloro che meno sono sensibili alle norme vigenti. Le chiusure del 25 aprile - 26 aprile e 1 maggio non bastano. Tutte le domeniche le attività commerciali devono restare chiuse, soprattutto in questa fase così complessa e delicata dove si rischia la vita", concludono.