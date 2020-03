Coronavirus, la UIL FOGGIA, dispone il congedo parentale straordinario per i propri dipendenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“In sintonia con la decisione della UIL nazionale, anche la UIL FOGGIA, con una decisione presa dalla Segreteria Generale tutta, a partire da domani, 6 marzo, destinerà al personale della nostra Confederazione avente un figlio di età inferiore a 16 anni, la possibilità di usufruire del congedo parentale straordinario fino al 15 marzo 2020”.

A dichiararlo, Gianni Ricci, Segretario Generale UIL Foggia. “È un momento molto delicato e, anche di sofferenza, per tante famiglie e per tanti italiani e cittadini della Capitanata. Per questo, a seguito del Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, abbiamo voluto estendere questa opportunità ai dipendenti della UIL Foggia, sperando che anche altre realtà adottino tale iniziativa al fine di agevolare tante famiglie del nostro territorio”, conclude il Segretario Generale UIL FOGGIA.