Si rinnova la collaborazione tra Unifg e lo Sportello casa: gli studenti potranno cercare un alloggio senza costi d'agenzia

In un momento di grande difficoltà per tutto il Paese, arriva un’importante notizia per gli studenti e le studentesse dell’Unifg: l’Università degli Studi di Foggia ha rinnovato la collaborazione per erogare il servizio Cerco Alloggio Foggia, lo Sportello Casa dell’A.Di.S.U. Puglia, attivo a Foggia dall’a.a. 2015/16 e attivo anche online con un sito web dedicato, oltre alla pagina Facebook e Instagram.

Il 25 marzo scorso il Cda dell’Università di Foggia ha rinnovato per la terza volta con una nuova convenzione il sodalizio con la cooperativa Apulia Student Service, confermando cercoalloggio.com come unico servizio volto alla ricerca di alloggi per gli studenti e le studentesse pugliesi ed internazionali, il tutto senza costi d’agenzia.

“In questi anni oltre 2000 studenti italiani ed internazionali, dottorandi, specializzandi e docenti hanno usufruito di un servizio affidabile ed innovativo” – dichiara Carlo Monticelli, presidente e fondatore della cooperativa.

“Siamo fieri che il Magnifico Rettore Prof. Pierpaolo Limone abbia voluto rinnovare questa partnership, garantendo una nuova sede operativa per l’erogazione del servizio all’interno dell’Ateneo; anche in ragione di questa rinnovata fiducia abbiamo deciso di confermare i nostri tre capisaldi: gratuità, con un servizio privo di costi per gli studenti, qualità, annunci realizzati con la tecnologia Virtual Tour ed alloggi certificati dal nostro Staff, legalità, contrastando il mercato degli affitti in nero”.

In attesa che gli studenti tornino a popolare la città e l’Ateneo – conclude Monticelli – il nostro obiettivo resta quello di elevare gli standard dello student housing, contribuendo a trasformare Foggia in una città universitaria dal volto europeo. Una mission di cui Unifg è capofila e – come testimoniato da iscrizioni e scambi internazionali – punto di riferimento per gli studenti pugliesi, delle altre regioni e di tutto il mondo”.

Le caratteristiche di Cerco Alloggio

Cercoalloggio.com, è una piattaforma di ricerca alloggio nata dall’idea di due ex studenti, che a partire dal 2014 decidono di innovare e semplificare la ricerca di stanze e appartamenti a tutti gli studenti pugliesi con una serie di caratteristiche diverse dai portali generalisti. Scelte e modello di lavoro hanno permesso al servizio di affermarsi nelle principali città universitarie italiane. Ogni annuncio, prima di essere pubblicato, è verificato da uno staff locale che garantisce l’esistenza e la corrispondenza fotografica sul sito di ogni immobile presente, evitando annunci ingannevoli, spiacevoli incontri e perdite di tempo. I proprietari di casa hanno la possibilità di affidarsi ad un servizio qualificato per abbreviare i tempi di affitto del proprio immobile, infatti, Cerco Alloggio è stato tra i primi servizi di student housing a realizzare i virtual tour per permettere di “visitare” una casa a distanza.