Trisciuoglio e Insalata nella 'white list', Confartigianato: "Bisogna avere fiducia nella Magistratura"

Confartigianato Foggia accoglie con viva soddisfazione la decisione dei giudici dell’ufficio misure di prevenzione del Tribunale di Bari attraverso la quale è stato disposto per 2 anni il controllo giudiziario delle aziende di Gianni Trisciuoglio e Marco Insalata che, di fatto, tornano nel pieno possesso delle proprie aziende, alcune delle quali operanti in settori rilevanti quali la riscossione dei tributi per conto del Comune di Foggia e di altri enti, nonché nella progettazione, esecuzione lavori e gestione dell’ampliamento del cimitero del capoluogo dauno.

"Esprimiamo inoltre solidarietà - si legge nella nota di Confartigianato Foggia - e vicinanza ai due imprenditori che, a seguito dell’interdittiva antimafia disposta dal Prefetto negli scorsi mesi, hanno subito contraccolpi non solo sotto il piano economico ma anche psicologico assieme alle loro famiglie e ai lavoratori delle loro aziende. Bisogna avere fiducia nella Magistratura che, nella fattispecie, grazie ai rilievi difensivi degli avvocati Ursitti e Laforgia, ha potuto serenamente addivenire alla decisione di reinsediare gli imprenditori nel possesso delle loro aziende. Auspichiamo una rapida e piena ripresa di queste attività aziendali – adesso rientrate nella “white list” della Prefettura - di comprovata affidabilità per servizi erogati e per risposte concrete fornite in ambito occupazionale in un territorio dove il tema del lavoro è di fondamentale importanza".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.