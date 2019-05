Controllo caldaie, ecco il protocollo di intesa che tutela la sicurezza degli anziani

È stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra Adiconsum, associazioni datoriali dell’artigianato, Comune di Foggia e AM Service s.r.l, società incaricata delle verifiche degli impianti di riscaldamento e climatizzazione.

“Il nostro obiettivo è quello di realizzare un sistema di controllo efficace e partecipato – afferma Giovanni D’Elia, Presidente di Adiconsum Foggia – Abbiamo sottoscritto questo protocollo in avvio della campagna di verifica obbligatoria degli impianti. Aderirvi significa avere garanzia di efficienza, giusto trattamento economico e, soprattutto per gli anziani, affidarsi a tecnici specializzati che evitano truffe e mettono davvero in sicurezza gli impianti, segnalando quelli non a norma, a rischio o difettosi”.

“La tutela dei consumatori e dei cittadini ha un ruolo importantissimo per noi della Cisl e proviamo a garantirla attraverso la nostra rete dei servizi e delle associazioni come l’Adiconsum – sottolinea Carla Costantino, Segretario Generale della Cisl di Foggia – In particolare questo protocollo unisce la salvaguardia della sicurezza per molti utenti, soprattutto anziani, al rispetto delle regole contrattuali per i dipendenti delle aziende aderenti al protocollo e della salute e sicurezza sul posto di lavoro”.

Al centralino dell’Adiconsum di Foggia - numero di telefono 0881 772049 - potranno essere segnalate omissioni o denunciati comportamenti differenti rispetto a quanto previsto dal protocollo d’intesa sottoscritto.