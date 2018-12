Contributi da 6 a 12mila euro per le farmacie dei comuni fino a 3mila abitanti: è la proposta di De Leonardis

Questa mattina il consigliere regionale di Foggia, Giannicola De Leonardis, nell’ambito della discussione sul disegno di legge sul Bilancio di Previsione 2019, ha presentato un emendamento che prevede un contributo di 12mila euro per ogni farmacia in comuni fino a mille abitanti, di 8mila euro per quelle in comuni fino a duemila abitanti, 6mila euro per quelle fino a tremila abitanti. "Un esempio concreto e secondo me doveroso di welfare, con costi contenuti, e di aiutare e al tempo stesso ringraziare persone meritevoli” spiega.

Sono 50 in Puglia i piccoli borghi con popolazione che va fino a tremila residenti (16 quelli fino a mille, 9 quelli fino a duemila, 25 quelli fino a tremila). "E in queste comunità, che rappresentano un patrimonio di storia, cultura, tradizione e umanità da preservare e difendere, le farmacie svolgono un ruolo centrale e sociale di riferimento, ben oltre l’ambito della salute. Ma rimanere e portare avanti un’attività economica in condizioni di disagio e scarsi margini di profitto rispetto ad altri contesti ben più redditizi è una scelta che non solo va apprezzata, ma anche e soprattutto sostenuta e incoraggiata" conclude De Leonardis.