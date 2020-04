Spiaggia libera a ore, check-in all'ingresso e prenoti con un click: arriva un'app per salvare l'estate anche in provincia di Foggia

Altro che plexiglass, un'app potrebbe facilitare la vita dei bagnanti ed è pronta a sbarcare in provincia di Foggia e in Puglia.

Dietro c'è anche Matteo Croce, organizzatore di grandi eventi di Torremaggiore, che promuove l'applicazione nella sua regione. È uno dei tre soci, insieme a Pietro Muoio, che fa il suo stesso lavoro, promotore per l'Abruzzo e il Molise, e Lorenzo Iulianetti, imprenditore del settore del turismo da circa 20 anni, che hanno lanciato Timeapp24, per il contingentamento degli ingressi nelle spiagge libere e negli stabilimenti balneari. "La certezza di andare al mare (senza sbattimenti e in tutta sicurezza)", uno dei claim contenuti nei tutorial, è già un messaggio promettente per chi, rintanato in casa, sogna l'estate a occhi aperti.

L'idea viaggia lungo la costa adriatica, sull'asse Abruzzo-Puglia, e sta riscuotendo notevole interesse. "Hanno già aderito i Comuni di Pescara e Montesilvano", fa sapere Matteo Croce. Sono in nove a lavorare sull'app e al suo sviluppo dagli inizi di aprile. Altre amministrazioni sarebbero già intenzionate ad adottarla. Era una vecchia idea di Lorenzo Iulianetti che ha uno stabilimento balneare a Pescara, maturata in tempi non sospetti, un pallino di tre anni fa: gestire al meglio gli spazi ottimizzando il tempo di fruizione, consentendo magari una rotazione. "Così hai la possibilità di farli godere a tutti, altrimenti è ovvio che ci sarà chi può utilizzarli e chi, invece, rimarrà tagliato fuori". È lui a spiegare come funziona: "Abbiamo realizzato un'applicazione che permette di prenotare i posti ed evitare file ed assembramenti. È talmente semplice nella sua logica e facile da usare che è in grado di risolvere i problemi derivanti dalle disposizioni". Pensata per i lidi, si può applicare alla gestione delle spiagge libere soggette alle restrizioni anti-Covid19. Gli utenti potranno prenotare con un click lo spazio. Il sistema di contingentamento prevede un check-in all'ingresso: uno steward formato assegna le postazioni, regola il flusso e le rotazioni orarie.

"Sicuramente l'app è la 'salvezza' dei bagnanti perché gestisce anche l'overbooking della spiaggia libera: quando è piena suggerisce degli orari in cui c'è ancora disponibilità o, nel caso, un lido balneare che ha ombrelloni liberi dove potersi eventualmente recare - chiarisce Lorenzo Iulianetti - Anche questo è importante perché, altrimenti, si rischia di partire da una città, fare 50 chilometri per andare al mare, per esempio, e poi non trovare posto". L'app consente di affittare un ombrellone senza pagamenti anticipati, cercare gli orari meno affollati e consultare le offerte. E magari prenotare anche il pranzo sotto l'ombrellone. Si pagano solo le ore prenotate. "Un'amministrazione potrebbe scegliere anche di far ruotare i bagnanti a ore la domenica. Se la città è molto popolosa e gli spazi sono ridotti non è corretto che una persona pianti l'ombrellone di notte e ci stia tutta la giornata. Ne hai diritto, ma con un massimo di ore, in modo che un'altra persona possa goderne. Questa soluzione - conclude - rende democratica la fruizione del bene". Possono aderire, in pratica, i Comuni e privati. Insieme all'app, la società fornisce la formazione per il personale e, secondo il team, questo meccanismo potrebbe generare posti di lavoro. Il servizio sarà presto esteso ad altre categorie e ad altri spazi pubblici.

"Stiamo creando un'app anche per le chiese - annuncia Matteo Croce - con la stessa modalità". I fedeli prenoteranno il posto tramite l'applicazione, gratuita per le parrocchie. "Da oggi lavoriamo anche per offrire ai Comuni lo stesso servizio per le aree verdi e le piazze - conclude - E ci sono amministrazioni che hanno già manifestato il proprio interesse".