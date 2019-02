Le Contadinner varcano i confini nazionali: il team di Vazapp approda al Sima di Parigi

Dalla Puglia le balle di paglia di Vazapp volano in Francia. Le Contadinner per la prima volta varcano i confini nazionali e arrivano in una delle più grandi fiere dell’agricoltura al mondo, quella francese, con Farmer’s Dinner ®.

Il team è pronto a partire alla volta di Parigi dove, dal 24 al 28 febbraio, si svolgerà la 78ᵃ edizione del SIMA, Salone Mondiale dei Fornitori dell’Agricoltura e dell’Allevamento.

La biennale parigina è un appuntamento di respiro mondiale che nell’edizione 2019 prevede la partecipazione di 1.800 aziende provenienti da 42 paesi e più di 232.000 visitatori provenienti da almeno 135 paesi diversi. Numeri che fanno del salone un punto di riferimento per tutti gli agricoltori.

A rendere possibile la “Farmer’s Dinner” parigina, uno sponsor di livello mondiale: Michelin che insieme al SIMA ha creduto al percorso dei giovani pugliesi. Tratto distintivo del salone SIMA 2019, l’innovazione non solo tecnologica, ma anche sociale. Collaborare con SIMA per preparare questa avventura è stato quindi naturale per Michelin. Al fianco, la presenza di Vazapp che dell’innovazione sociale in agricoltura ha fatto la sua mission. Il modello Vazapp ha ormai, anche grazie a SIMA e Michelin, varcato i confini nazionali, dopo essere già caso studio a livello europeo in vari progetti.

Sono stati proprio i risultati raggiunti con le Contadinner e con il loro processo di ascolto dal basso a spingere gli organizzatori a voler rendere il format uno tra gli eventi centrali del Salone.

Il format delle Contadinner è la più grande operazione di ascolto dal basso e analisi scientifica attraverso l’innovazione sociale del mondo agricolo mai realizzata in Italia. 20 cene in 20 masserie con 20 giovani agricoltori per un totale di 400 agricoltori ascoltati in una sola provincia. Nel 2019 Vazapp ha l’obiettivo di raggiungerne 2000 in tutta la Regione Puglia per poi prepararsi ad arrivare nelle altre Regioni italiane e altresì iniziare un percorso a livello Europeo.

Presso la hall 2, del SIMAGENA ring, a sedere al centro dell’agorà fatto di balle di paglia, oltre ai 100 giovani agricoltori provenienti da tutta Europa, anche ministri ed esponenti del mondo agricolo pronti ad ascoltare i giovani agricoltori europei, i quali si incontreranno con altri giovani che fanno innovazione, altre realtà che sviluppano percorsi in agricoltura, in una serata dove verrà celebrato l’essere contadino.

Dall’ascolto delle storie prenderà vita la “Carta europea del Contadino” che conterrà tutti i desiderata degli agricoltori ascoltati e che dia la spinta necessaria alla creazione di un nuovo modello di ascolto del mondo agricolo.

L’evento sarà l’occasione per far partire dall’Italia il processo di valorizzazione delle mani degli agricoltori e dei braccianti, avviando un percorso che porti all’istituzione della “Giornata Europea del Contadino” e a fare di quelle mani Patrimonio Immateriale dell’Umanità, come richiesto dalla petizione avviata proprio da Vazapp e che ha raccolto oltre 26.000 firme su Change.org.

Con la partecipazione a SIMA, Vazapp compie un altro importantissimo passo verso la creazione di una nuova filiera agricola: la filiera colta, quella alla cui base non c’è solo il prodotto, ma chi lo produce a km vero e in cui i rapporti tra gli agricoltori sono sani, le aziende agricole crescono e c'è condivisione, non ci sono più solo proteste ma fioriscono le proposte.

Content partner dell’evento, Image Line Network che racconterà la serata dal punto di vista contadino con la sua “community agricola” che conta 176.700 operatori del settore, condividendo online racconti, idee, riflessioni (hashtag #farmersdinner #sima).

A Parigi, il prossimo 24 febbraio se ne vedranno delle “balle”...di Puglia.