Il turismo e la necessità di fare rete: a San Giovanni Rotondo convocata la Consulta

“Come amministrazione comunale abbiamo sempre promosso ogni forma di coinvolgimento allargata a tutte le categorie cittadine, convinti che solo favorendo la partecipazione possano trovarsi soluzioni condivise e programmare azione efficaci per lo sviluppo economico e sociale di San Giovanni Rotondo”. Così il sindaco Costanzo Cascavilla introducendo l'incontro propedeutico della Consulta del turismo, convocata questa mattina nella sala consiliare della residenza municipale.

A fare gli onori di casa il consigliere delegato Gaetano Cusenza che ha promosso l'incontro con un'ampia partecipazione e un dibattito costruttivo che lascia ben sperare per un pronto rilancio del turismo a San Giovanni Rotondo.

“Perché una consulta del turismo?”, sottolinea Cusenza che continua: “Prima di tutto occorre sottolineare che si viene a San Giovanni Rotondo prioritariamente per motivi religiosi. Nella nostra città salgono i pellegrini, e se salgono i turisti è perché decidono di essere per un giorno pellegrini. Poi occorre dare concretezza alle tante potenzialità della città e garantire un'accoglienza sempre migliore e qualificata, ma anche per essere da stimolo per l'amministrazione comunale, in modo da promuovere progetti integrati con il territorio e capaci di coinvolgere altri Comuni a tutto vantaggio dell'ospitalità e di un turismo diversificato”.

Cusenza ha anche offerto alcuni spunti per avviare la discussione, come la possibilità di valorizzare il patrimonio artistico-culturale, attraverso la realizzazione di un percorso guidato che consenta di visitare e apprezzare le numerose opere di artisti internazionali, come Renzo Piano, Marko Ivan Rupnik, Pericle Fazioni, Antonio Ciccone e tanti altri.

All'incontro, aperto a tutte le categorie produttive cittadine, agli operatori turistici, alla comunità dei Frati cappuccini, ai rappresentanti del DUC (il rilancio del centro storico rappresenta una priorità della Consulta) e al mondo dell'associazionismo, erano presenti i consiglieri comunali Michele Pio Lombardi e Marianna Natale, oltre all'assessore Mimmo Longo che ha fatto il punto su alcun questioni che riguardano le attività produttive e commerciali cittadine.

“Abbiamo necessità di creare nuove opportunità di sviluppo, anche percorrendo nuove strade, ma soprattutto facendolo in modo comunitario, senza protagonismi e corse in avanti. Come amministratori faremo di tutto per incentivare dialogo e confronti con tutte le categorie”, ha evidenziato Longo.