Fumata nera in Asi per il dopo-Porreca, Landella si fa 'sicario' dei civici e buca Francesco Miglio: tutto rinviato

Fumata nera oggi al Consorzio Asi di Foggia per la sostituzione del dimissionario Porreca. L’accapo era all’ordine del giorno in assemblea. E quando i giochi sembravano fatti, l’assenza del Comune di Foggia ha fatto saltare il banco e, con esso, la proposta Miglio, che pure aveva trovato largo consenso inizialmente.

“Mancando Foggia che, assieme alla Provincia, ha un peso del 50% nel Consorzio, ci è sembrato giusto non procedere. Anche per opportunità politica, essendo imminenti le elezioni provinciali che muteranno la rappresentanza a Palazzo Dogana”. Così il presidente uscente e sindaco di San Severo incassa il colpo con maturità politica ed esce di scena.

I lavori sono stati aggiornati a dopo il 31 ottobre, dopo le elezioni provinciali, essendo il posto vacante destinato all’ente di via XX settembre (in quota al quale è entrato inizialmente il presidente della Camera di Commercio, Fabio Porreca). Pertanto nulla di fatto. Se ne occuperà il prossimo presidente. E la sensazione lì dentro è che l’assenza di Foggia sia strategica e funzionale a questo, a lasciare la partita in mano a Nicola Gatta, favorito in questa competizione, e, pertanto, in mano al centrodestra e a Leo Di Gioia. Quest'ultimo indicò Porreca, "lo schema va ripetuto" sarà stato il ragionamento dalle parti dei civici, tra i fautori della candidatura di Gatta.

Miglio, invece, è dall’altra parte oggi, ha anche ufficializzato il suo voto a Merla. La sua stessa proposta è maturata in seno al centrosinistra, anche se successivamente pare avesse trovato sponde dappertutto, diventando scelta quasi unanime (ok anche da Confindustria e Confartigianato).

Quasi, appunto. Perché si è scontrata alla prova dei fatti. Con l’assenza di Landella, il banco è saltato. In ragionamento con la sua coalizione e con gli stessi civici (è notorio) per strappare il suo bis a Palazzo di Città, Landella non avrà avuto difficoltà a farsi strumento a che si materializzasse il rinvio. L’operazione Asi, si sa, si incastra in uno scenario fatto di più partite, e nel duello Di Gioia/Piemontese. E si chiude con la vittoria del primo, oggi.

Sarebbe stato Tutolo, altro esponente civico, a chiedere di rinviare. Metta ad associarsi. Il resto ad accordarsi. Inevitabilmente. Tutto rinviato a dopo il 31 ottobre. Sceglierà il nuovo presidente. Bisogna solo aspettare per capire chi sarà. La votazione si terrà a Palazzo Dogana nella Sala della Ruota, in un’unica giornata mercoledì 31 ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Gli aventi diritto al voto sono 808 di cui 749 Consiglieri e 59 Sindaci.