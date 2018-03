VIDEO | Il ministero delle politiche agricole in campo per promuovere l'olio extra vergine e le sue qualità

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

I consorzi DOP nascono per far conoscere le caratteristiche delle produzioni locali di olio, oggi più che mai in balia delle importazioni di prodotto a basso costo.

Un modo per fare rete e tutelare una risorsa italiana costretta a scendere a patti per contrastare questo fenomeno.

'Olio extra Vergine. La Sua ricchezza. La nostra fortuna', questo il nome della campagna di comunicazione promossa dal Ministero alle politiche agricole alimentari e forestali, per far incontrare i ristoratori e sensibilizzare i consumatori alla lettura dell’etichetta, per conoscere le caratteristiche nutrizionali, la varietà, l’origine e la tracciabilità del prodotto.