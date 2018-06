Consiglio provinciale, approvato il bilancio di previsione: pronti 300mila euro per la via Francigena

Nella seduta odierna il Consiglio Provinciale ha approvato, all’unanimità, il bilancio di previsione 2018-2020 ed i relativi allegati ed il bilancio di previsione 2018 della istituzione Scuola di Protezione Civile.

Approvati. a maggioranza, gli accapi relativi al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 ed all’erogazione di 300mila euro al Comune di San Severo per il ruolo di capofila dei Comuni di Lucera, San Severo, Apricena, per i lavori di manutenzione, messa in sicurezza e cartellonistica della Via Francigena del Sud che li attraversa, nonché, ulteriori 30mila euro per il ripristino della segnaletica nel tratto Faeto, Celle di San Vito, Troia e Lucera.

Nominati i nuovi componenti della Commissione Consiliare Speciale “Diritto alla Salute” (art.35 comma 3 dello Statuto Provinciale, come combinato disposto con l’art. 52 comma 2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale) i consiglieri: Cataneo, Cavalieri, Mangiacotti, Pitta e Splendido.

All’appello del Segretario Generale, Giacomo Scalzulli, erano presenti oltre al Presidente Francesco Miglio, il Vicepresidente Rosario Cusmai, i Consiglieri: Pasquale Cataneo, Leonardo Cavalieri, Gaetano Cusenza, Giuseppe Mangiacotti, Giuseppe Pitta, Angelo Riccardi, Pasquale Russo, Michele Sementino, Joseph Splendido e Raimondo Ursitti.

Durante la discussione degli accapi sono intervenuti: il Presidente Miglio, il Vicepresidente Cusmai ed i Consiglieri: Cataneo, Cavalieri, Mangiacotti, Pitta, Riccardi, Russo, Sementino ed Ursitti.