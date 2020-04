Il direttivo del Parco del Gargano non cambia: confermati i quattro sindaci uscenti

Sono stati confermati questa sera - nel corso di una videoconferenza fiume - i quattro sindaci uscenti del consiglio direttivo del Parco Nazionale del Gargano.

Con 14 sindaci votanti e tre astenuti - quelli di Apricena, Ischitella e Fentini delle Isole Tremiti - i sindaci Michele Sementino di Vico del Gargano, Luigi Di Fiore di Rignano Garganico, Michele Merla di San Marco in Lamis e Claudio Costanzucci di Cagnano Varano sono stati confermati nel Consiglio direttivo del Parco Nazionale del Gargano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sette voti a testa per il primo cittadino di San Marco in Lamis e il collega di Vico del Gargano, sei per il primo cittadino di Cagnano Varano e cinque per il sindaco del più piccolo comune della Montagna del Sole. Staccati con tre preferenze il sindaco di Peschici Franco Tavaglione, due per Costanzo Ciavarella di San Nicandro Garganico, un voto a testa per i sindaci di Vieste e di Rodi Garganico, Giuseppe Nobiletti e Carmine D'Anelli.