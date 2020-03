Iorestoacasa, consegne a domicilio e-commerce ai tempi del Covid-19: segnalate a FoggiaToday le attività che resistono

L’imperativo è #iorestoacasa. Non solo un hashtag, ma un obbligo morale e civico per tutelare noi stessi e l’intera comunità in questo periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Dopo le disposizione del Governo tutta l’Italia sembra essersi fermata; tante le attività commerciali che hanno abbassato temporaneamente le saracinesche, dalle palestre alle piscine, dai centri estetici ai parrucchieri fino ai negozi di abbigliamento, per citarne solo alcuni.

La Rete sembra essere l’unico appiglio per riuscire a portare avanti la propria attività, e non far arrestare l’economia del paese.

Le attività online ai tempi del Coronavirus

Tutti i negozi e le imprese che sono state costrette a chiudere hanno voltato lo sguardo all’e-commerce. Molti ristoranti, pizzerie, pasticcerie, piccoli alimentari hanno optato per la consegna a domicilio; l’unica soluzione per riuscire a sopravvivere e, soprattutto, per aiutare la comunità e incentivare a restare in casa.

Per questo motivo, noi di FoggiaToday vogliamo permettere, ai negozi che hanno intrapreso l’attività di commercio elettronico o di delivery, la possibilità di far sapere a tutti che esistono e resistono.

Come? Semplice: basterà compilare la scheda azienda attraverso un form che vi mettiamo a disposizione a

Entrerete nella schermata qui di sotto che vi proporrà alcune semplici voci da riempire. Campi obbligatori sono quelli dei contatti telefonici (per farvi raggiungere dai clienti) e dell'indirizzo (per segnalare la zona in cui operate). Potrete poi inserire una vostra descrizione ed eventuale segnalazione dei servizi / prodotti da voi offerti a domicilio.

Una volta effettuato il caricamento della scheda la redazione riceverà un avviso e procederà all'approvazione della scheda. A quel punto la scheda sarà inserita tra le attività che tutti potranno consultare e di cui si potranno avvalere per restare a casa.

