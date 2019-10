Confcommercio inaugura spazio innovazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Uno spazio è un luogo da creare, da riempire, in cui realizzare un futuro. Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia punta sugli spazi in cui crescere, informarsi, formarsi e camminare sulle proprie gambe. Un modo moderno di fare associazione, in cui i protagonisti sono gli imprenditori. Spazio Innovazione Confcommercio Foggia apre le sue porte mercoledì 6 novembre alle ore 18.30 con un’inaugurazione aperta alla città. Lo Spazio, un locale sfitto in Corso Garibaldi 16 a Foggia e completamente rinnovato con un allestimento tecnologico (schermi e luci coinvolgeranno il visitatore) e grafico che rimanda all’esplosione di una supernova, sarà il luogo in cui imprenditori pronti al rilancio nel digitale, startupper, studenti universitari, curiosi e appassionati al tema, potranno incontrarsi per condividere esperienze e idee. Presso lo Spazio – aperto dal 6 novembre fino al 1 dicembre - si alterneranno momenti di formazione (ogni giorno è in programma un incontro formativo per le PMI), talk a tema, consulenza e presentazioni. Ma non solo, Spazio Innovazione è anche coworking.

Dalle 9 alle 13 durante i giorni feriali sarà possibile prenotare gratuitamente una scrivania con pc e collegamento alla rete Wi Fi. Solo pochi posti disponibili. Servizio attivo da lunedì 11 fino al 29 novembre. Per prenotarsi: https://forms.gle/7d5LU6Mzi1bjEiqS9 I partner di questa iniziativa, promossa dall’associazione di categoria foggiana, sono realtà imprenditoriali e associazioni del territorio e non solo: Asseprim Confcommercio (Federazione nazionale servizi professionali per le imprese), Asernet e Qcommerce, Smart Lab e InnovAttiva, Warning Film, il team di TedXFoggia, Apulia Digital Maker, Foggia Startup che hanno condiviso con Confcommercio un percorso di lavoro e di valorizzazione per le imprese di Capitanata, mettendo a disposizione le loro professionalità per contribuire a lanciare una più moderna visione del fare impresa. Partner tecnico è la società di servizi di Foggia, AVL Tek. Spazio Innovazione sarà anche il luogo in cui verrà presentato Mazimas, l’e-commerce di Confcommercio Foggia. Una galleria commerciale online in cui gli associati (e non) potranno aprire il loro negozio virtuale. Come Associazione guardiamo al commercio online con un certo interesse. La multicanalità di vendita può essere un buon investimento per le attività commerciali: non è pensabile più che l’acquisto avvenga solo nel negozio fisico. È tempo che ci sia apra alle nuove realtà di acquisto che vanno dall’e-commerce alla vetrina Facebook o all’acquisto su Instagram.

“L’innovazione è uno strumento specifico dell’imprenditoria, è l’atto che favorisce il successo con una nuova capacità di creare benessere – ha dichiarato il presidente provinciale di Confcommercio, Damiano Gelsomino -. Ed è partendo da questa specificità che la nostra Associazione inaugura questo Spazio in cui auspichiamo che molte aziende del nostro territorio prendano casa. È un luogo aperto, nel centro della città di Foggia, che abbiamo pensato perché vogliamo farci promotori di un cambio di passo”. “L’apertura di Spazio Innovazione vuole essere da ispirazione per le tante piccole imprese che, seppur con alcune difficoltà, arricchiscono questo territorio che, ci auguriamo, riesca a emergere e a dare valore alle idee, ai percorsi imprenditoriali che in molti casi possono essere da esempio per i giovani di Capitanata. Anche a loro ci rivolgiamo: frequentate il nostro Spazio, apritevi al mondo dell’impresa” – ha dichiarato il direttore di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia, Biagio Di Iasio. Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sulla pagina Facebook Spazio Innovazione Confcommercio Foggia Gli incontri formativi sono a numero chiuso per prenotarsi scrivere a comunicazione@confcommerciofoggia.it