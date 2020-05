"Nessuna concessione quarantennale all'Energas". L'on. Troiano: "Solo voci allarmistiche per creare confusione"

"Non c'è nessuna autorizzazione quarantennale concessa alla multinazionale per l'utilizzo di spazi del porto pali anti-fondali". Lo afferma Francesca Troiano, parlamentare del Movimento 5 Stelle, in risposta alle voci allarmistiche che circolavano in città circa la presunta concessione quarantennale a favore di EnerGas: "Sono riuscita ad ottenere una comunicazione ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico"

“Non vi è alcun mutamento della situazione rispetto a qualche mese fa, manca ad oggi il parere paesaggistico della Soprintendenza di Foggia sull’opera, parere che inizialmente favorevole, è stato poi annullato in autotutela dalla Soprintendenza stessa e non ha sortito effetto l’impugnativa al Tar che la società ha promosso per ottenere, mi scusi il gioco di parole, l’annullamento dell’annullamento. Pertanto il Mise ora è in attesa di ricevere il parere dalla Soprintendenza (salvo che la società non abbia presentato appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar, ma non ne abbiamo evidenza), successivamente il procedimento potrà essere chiuso ed inviato alla Regione Puglia per l’espressione dell’intesa ex art. 57 comma 2 D.L. n.5/2012."

"Sono senza fondamento, dunque, i rumors circolati a riguardo, messi in giro da chi è interessato a creare confusione per scopi inconfessabili. Come anticipato, continuerò a vigilare ed aggiornarvi sulla questione ogni volta che sarò in possesso di informazioni rilevati e di documentazione ufficiale" conclude la deputata di Manfredonia