Conti ko a Manfredonia, salta il contratto sul trasporto pubblico: a rischio 6 lavoratori e i servizi all'utenza

I conti precari dell’amministrazione comunale di Manfredonia rischiano di costare parecchio alla comunità in termini di servizi minimi da erogare ai cittadini, nel caso di specie il trasporto urbano, ma soprattutto a ben sei lavoratori (ed altrettante famiglie), sui quali ora grava lo spettro del licenziamento.

Con comunicazione datata 11 marzo, infatti, l’assessore delegato Salvatore Zingariello ha comunicato al Consorzio Cotrap la volontà di risolvere il contratto n.6173 del 19/12/2006, “trovandosi il Comune di Manfredonia in precaria situazione finanziaria”, “a far data dal 30/04/2019 (ultimo giorno utile di servizio)”. Zingariello dichiara anche che l’amministrazione si è attivata presso la Regione Puglia “per poter ottenere il riconoscimento del contratto di cui in oggetto quale servizio minimo e quindi il suo intero finanziamento”, sola eventualità che potrebbe scongiurare la risoluzione del contratto.

Una faccenda che preoccupa non poco i sindacati di categoria in queste ore. In una nota a firma della Faisa Cisal, il segretario provinciale Antonio Vivoli scrive: “Premesso che l’impegno finanziario di codesta Amministrazione sarebbe limitato alla somma annua di € 150.000, a fronte di un costo complessivo di circa 830.000 in gran parte ammesso a servizi minimi e quindi finanziato dalla Regione Puglia, appare a maggior ragione immotivata ed irrazionale la decisione dell’Amministrazione di cancellare collegamenti utili ai cittadini ottenendo un risparmio sicuramente irrilevante rispetto al debito economico e finanziario della medesima Amministrazione.

Si evidenzia infatti che il servizio urbano di Manfredonia viene definito dalla stessa Regione Puglia tra i migliori tra quelli in esercizio, con un rapporto ricavi costi vicino al 24% molto superiore a quello di numerosi altri servizi urbani , a conferma della sua rilevante pubblica utilità.

Ne consegue che la decisione di interrompere la prestazione del Consorzio Cotrap viene presa in danno dei cittadini e in danno dei lavoratori incolpevoli che potrebbero subire probabili ricadute occupazionali, in misura non inferiore a 6 unità lavorative.

Peraltro, ci risulta che codesta Amministrazione abbia recentemente prorogato il contratto di servizio come previsto per legge fino al 30 giugno 2020 in vista della celebrazione delle gare per l’assegnazione dei servizi, la qual cosa rende ancora più incomprensibile le decisione in oggetto.

In tale contesto, comunque, si ritiene che la mancata comunicazione alle OO.SS. sia elemento di negativa valutazione per le implicazioni occupazionali della decisione.

Al fine di scongiurare atti potenzialmente illegittimi e possibile riduzione dei livelli occupazionali, si invita pertanto il sig. Sindaco a definire con la Regione Puglia la rapida ammissibilità a finanziamento regionale dei servizi in questione, sia per la loro organicità ed indivisibilità rispetto ai servizi in atto nella stessa area urbana ( finanziati appunto dalla Regione), sia per la oggettiva esiguità degli importi in discussione (€ 150.000/anno), sia per la rilevanza pubblica dei servizi svolti nel comune di Manfredonia”.