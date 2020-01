Commissione Provinciale ERP Foggia, Giuseppe Maestri designato Presidente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si è insediata oggi la commissione provinciale Edilizia Residenziale Pubblica Foggia nominata con delibera di Giunta Regionale 1539 del 2/08/2019. La commissione ha ratificato la nomina fatta dalla Giunta Regionale a Presidente di Giuseppe Maestri (agronomo, dirigente del Settore Urbanistica della Regione Puglia). Vicepresidente è stato nominato all’unanimità Pasqualino Festa (UNIAT Foggia). Gli altri componenti della Commissione sono Margherita Silvana Capparella (SUNIA), Leonardo Piacquadio (SICET), Gerardo De Feudis (ASSOCASA), Adele Marina Lombardi (Direttore ARCA Capitanata). Riconfermata segretaria dell’organismo Rocchina Martino. In seguito sono stati definiti ambiti d’intervento e modalità operative della Commissione Provinciale ERP. La Commissione è operativa presso il Settore Politiche Abitative del Comune di Foggia, in via Gramsci.