Commercianti e artigiani insieme per rilanciare San Severo: ecco il comitato guidato da Alessandro Carafa

Nasce a San Severo il comitato civico “Commercianti e Artigiani Insieme”. Obettivo favorire la valorizzazione delle aree commerciali della città; la promozione di iniziative di rivitalizzazione del centro urbano, di piazza Allegato e delle vie dello shopping e per la promozione di giornate di suolo pubblico gratuito per l'esposizione di prodotti commerciali all'esterno dei negozi per rendere la zona un grande centro commerciale all'aperto.

“La crisi economica e dei consumi – spiega Alessandro Carafa , coordinatore cittadino del Movimento civico -, sta attanagliando da troppo tempo l’intera categoria. Pertanto abbiamo deciso di scendere in campo in prima persona per contribuire con la nostra esperienza e con le nostre conoscenze a dare vita ad una aggregazione politica capace di affrontare le emergenze che la città vive da tempo. Siamo sicuri che con il dialogo e con il confronto costruttivo riusciremo a mettere insieme una squadra capace di avviare azioni concrete di rilancio del settore in una realtà socio economica locale e nazionale in continua evoluzione. Nei prossimi giorni definiremo il direttivo che successivamente si confronterà su temi importanti per la città con forze politiche, sindacali, sociali e civiche della città”.