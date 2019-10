Colloqui di lavoro a Foggia: ecco le 60 aziende che offrono occupazione, centinaia i candidati che ci proveranno

Domani (22 ottobre) prende il via la seconda edizione di JOB, il Salone del Lavoro e della Creatività organizzato dall’Università di Foggia in collaborazione con la Regione Puglia (assessorato al Bilancio e Politiche giovanili), col patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Comune di Foggia.

L’obiettivo è provare a bissare il successo della prima edizione, andata oltre ogni aspettativa, ma i numeri della vigilia di JOB ‘19 sembrano parlare già chiaro: 60 aziende, circa 6000 tra colloqui e incontri professionali, 9 artigiani, 3 spin off e 7 start up. Il Salone del Lavoro e della Creatività – che si terrà dal 22 al 24 ottobre presso il padiglione nuovo della Fiera di Foggia, ingresso in viale Fortore – tenterà di interpretare le esigenze di sintesi e rapidità del mercato del lavoro, mettendo uno di fronte all’altro chi cerca e chi offre un’occupazione (a vario titolo e durata).

Rivolto principalmente ai laureati dell’Universita di Foggia, JOB è inevitabilmente aperto anche ai laureati delle altre universita italiane e straniere, quindi a laureandi, agli studenti e no di qualsiasi età e provenienza, purché il loro curriculum – con annessa candidatura ed eventuale profilo professionale – venga allegato alla richiesta di colloquio.

Domani alle 16,30 (padiglione nuovo Fiera di Foggia) la cerimonia di inaugurazione, a cui prenderanno parte il Rettore dell’Universita di Foggia, prof. Maurizio Ricci; l’assessore regionale al Bilancio e alle Politiche giovanili, avv. Raffaele Piemontese; il Sindaco di Foggia, dott. Franco Landella; l'arcivescovo di Foggia, mons. Vincenzo Pelvi; il Commissario straordinario della Fiera di Foggia, avv. Massimiliano Arena; il presidente del Consiglio degli Studenti dell’Universitaè di Foggia, Antonio Pellicano; mentre le conclusioni sono state affidate al Rettore eletto dell’Università di Foggia, prof. Pierpaolo Limone.

Ospiti e intrattenitori, al termine della cerimonia, il cuoco-comico Andy Luotto, che si soffermerà sulla collaborazione con l’ENAC (Ente nazionale Canossiano) che, durante il Salone, si occuperà del ristoro di ospiti e aziende partecipanti. Oltre a Luotto, interverrà anche il comico barese Pinuccio (Alessio Giannone), inviato di Striscia la Notizia, che racconterà a ospiti, studenti e candidati la propria esperienza personale all’interno di un mondo altamente competitivo e conflittuale come quello dello spettacolo (appuntamento a cura del Teatro Pubblico Pugliese).

L’inaugurazione sarà preceduta, alle ore 15,30, da un press tour, in cui gli operatori dell’informazione che interverranno saranno accompagnati tra gli stand e le aree comuni del Salone, al fine di raccontarne obiettivi e potenzialità prima dell’arrivo dei candidati. Il Salone del Lavoro e della Creatività dell’Università di Foggia offrirà, dunque, la rara possibilità di incontrare 60 aziende (provenienti da tutta Italia) che selezionano personale.

L'elenco completo delle aziende presenti e la loro mission

ADTM SrL La mission dell’ADTM è contribuire allo sviluppo del territorio e del suo sistema economico attraverso una progettualità mirata ad ottimizzare tutte le risorse disponibili.

Alleanza Assicurazioni Alleanza è la più grande rete assicurativa digitale in Europa: siamo parte del Gruppo Generali, siamo presenti su tutto il territorio nazionale con circa 15.000 consulenti assicurativi e 400 agenzie.

Apulia Hotel Far vivere ai nostri ospiti un’esperienza unica e autentica ovvero l’accoglienza e la passione del Sud. Nelle nostre strutture a tutte le ore del giorno non troverai mai facce lunghe ma solo sorrisi e coccole perché a casa nostra, come in tutte le case del Sud, tu non sei un cliente ma un ospite.

Arace Laboratori L’organizzazione giovane e dinamica, da sempre crede fortemente nel capitale umano investendo su personale altamente qualificato, giovani laureati e ricercatori che sposano una filosofia aziendale incentrata sullo sviluppo della conoscenza tecnico-scientifica e affidabilità dei dati.

BCC San Giovanni Rotondo Professionalità, promozione del benessere e supporto finanziario al servizio della comunità locale: questa è la mission della BCC San Giovanni Rotondo.

BLab Bonassisa Lab è il più grande laboratorio di analisi privato del Centro-Sud. La qualità e l’affidabilità delle più moderne tecnologie analitiche, l’eccellenza e la professionalità dei suoi ricercatori permettono a Blab di essere il punto di riferimento per le attività di ricerca e analisi di PMI e grandi imprese.

CAT Confcommercio Il Centro di Assistenza Tecnica CAT Confcommercio è stato costituito nel 2000 quale strumento operativo di Confcommercio. Svolge attività di formazione, finanza agevolata, promozione di nuove imprese.

Co.de S.r.l. Siamo una società di consulenza ad imprese ed enti pubblici che ha come mission quella di unire professionisti esperti, provenienti dal mondo delle professioni, del consulting e del management aziendale, con un obiettivo preciso: supportare i clienti nella compliance normativa e nello sviluppo delle attività.

Coldiretti Foggia Coldiretti, rappresenta le imprese agricole, coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e ogni altro soggetto operante nel settore agricolo, ittico, agroalimentare, ambientale, rurale a livello nazionale, europeo ed internazionale.

Consorzio dei Mestieri Puglia La nostra mission si realizza nella volontà di favorire la creazione di occupazione, valorizzando la competenza e la filosofia di intervento della cooperazione sociale nelle politiche attive del lavoro, perseguendo i valori della centralità della persona, della sussidiarietà e della promozione del lavoro come elemento di inclusione sociale.

D.O.C. s.c.s. Da oltre trent’anni la Cooperativa D.O.C. s.c.s. si dedica al turismo, al welfare e alla fragilità sociale e opera nel settore della residenzialità per studenti e nell’erogazione di servizi educativi.

Daunia Academy La Daunia Academy è una società che opera nei seguenti settori: formazione in ambito Linguistico; servizi di interpretariato; traduzione; progettazione corsi di formazione innovativi in altri settori disciplinari

Duetto srl Offrire al mercato Italiano ed Internazionale un Espresso giovane e moderno. Lavorare solo caffè MILD. Ripensare la filiera del caffè, ribaltando le vecchie logiche, fatte di luoghi comuni in contrasto con le richieste del consumatore 3.0.

Elean Travel Elean Travel ha obiettivi innovativi, flessibili, orientati alla qualità e affidabilità cercando di migliorare l’efficienza interna, esplorare nuove opportunità di business per ampliare gli ambiti di operatività.

Etjca Spa Nata nel 1999 e oggi fra i primi 10 player del mercato, ETJCA – Agenzia per il lavoro offre alle persone in cerca di lavoro la possibilità di trovare un’occupazione in linea con il proprio profilo professionale.

Euro Mediterranea s.r.l. Euromediterranea, nata nel 1998, è un’Agenzia di Sviluppo che offre servizi di progettazione, consulenza, ricerca e formazione ad Enti, Istituzioni, imprese, associazioni, persone.

Eurospin Eurospin è un’azienda italiana della grande distribuzione organizzata con oltre 1200 punti vendita in Italia e Slovenia. Chi lavora nel Gruppo Eurospin vive in un ambiente dinamico, organizzato ed in costante crescita.

Foggia Start Up FoggiaStartup è l’associazione che vuole sostenere la nascita e l’evoluzione dell’ecosistema dei maker e delle startup a Foggia e provincia

Fondazione Centri Riabilitazione Padre Pio Onlus La missione della Fondazione centri di riabilitazione Padre Pio Onlus è tutelare la dignità e migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie attraverso interventi di riabilitazione sanitaria e sociale.

Gelsomino Ceramiche La valorizzazione del territorio è uno dei principi fondanti che ispirano la nostra vision: contribuire allo sviluppo della terra di origine operando nel pieno rispetto delle regole, dell’etica e delle persone.

Generali San Lorenzo Foggia Il nostro impegno è intervenire positivamente nella vita dei nostri clienti: persone, famiglie e imprese. Per soddisfare al meglio le loro esigenze abbiamo soluzioni per la tutela del risparmio, per la pianificazione del futuro previdenziale e finanziario.

Gi Group SpA Gi Group è la 1° multinazionale italiana del lavoro, nonché una delle principali realtà, a livello mondiale, nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro. I servizi offerti in Italia sono pensati e focalizzati sia sulle esigenze di aziende corporate e multinazionali, sia alle esigenze del mercato retail.

GTours SrL GTours è un tour operator incoming Puglia, Calabria e Basilicata leader, da decenni, nell’organizzazione di tour e soggiorni, individuali e di gruppo, sia per il mercato italiano che estero.

Il Negozio Energia La nostra azienda nasce con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei clienti, offrendo servizi e prodotti di elevata qualità. L’azienda dell’energia. Lavoriamo per costruire un futuro in cui tutti possano accedere alle risorse energetiche in maniera efficiente e sostenibile. Isimply Learning SrL Consulenza/formazione e competenze nel mondo dell’ICT principalmente nell’ambito di soluzioni blended learning.

Know K SrL Progettazione di sistemi integrati nel settore ICT, sviluppo di sistemi informativi aziendali e consulenza. Progettazione ed erogazione di formazione nei settori business ed education.

Lidl Italia Lidl è una realtà che opera nell’ambito della GDO ed è presente in 32 Paesi con una rete di circa 10.800 punti vendita e oltre 287.000 collaboratori.

ManPower Multinazionale leader mondiale nelle innovative workforce solutions – realizza e offre soluzioni strategiche per la gestione delle risorse umane: ricerca, selezione e valutazione di personale per tutte le posizioni professionali; somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato.

Master Group Srl La nostra mission è la particolare cura del partner. Il nostro obiettivo è semplificare ogni servizio da noi offerto attraverso una piattaforma dei gestori e un portale che migliora la gestione commerciale, logistica e amministrativa all’affiliato.

Mercati di Città – La Prima La nostra mission è creare una rete di mercati, di produttori e di contadini, una comunità larga di persone, grata alla terra e al sole di Puglia, che portano prodotti locali sulle tavole dei nostri clienti garantendo qualità e sapore della nostra terra e rendendo unica l’esperienza di fare la spesa nei nostri negozi.

Metro Italia Cash and Carry SpA

New Gluten World L’attività di industrializzazione del processo Gluten FriendlyTM.

Opec Insurance Boker Cerchiamo profili eccellenti che facciano la differenza nella vita dei nostri clienti. Avrai a disposizione le soluzioni bancarie ed assicurative più all’avanguardia sul mercato, selezionate con cura tra i prodotti delle migliori compagnie di assicurazioni nazionali ed internazionali.

Openjobmetis SpA Openjobmetis è un punto di riferimento per chi vuole entrare nel mondo del lavoro. Il nostro obiettivo è quello di mettere sempre al centro le persone e rispondere alle loro esigenze. Siamo la prima e unica agenzia per il lavoro quotata in borsa italiana.

Ordine Consulenti Lavoro Foggia

OVS SpA OVS S.p.A. è il leader in Italia nel mercato dell’abbigliamento donna, uomo e bambino con una quota di mercato dell’8%. E’ presente con oltre 1.600 negozi in Italia e all’estero attraverso i marchi OVS e UPIM.

Porta Futuro Bari Porta Futuro Bari si propone di orientare adeguatamente l’utenza metropolitana al mercato del lavoro, con particolare attenzione all’universo giovanile, promuovendo l’incontro “domanda-offerta” attraverso la community territoriale e il contatto con il tessuto imprenditoriale metropolitano.

Prima Scuola Prima Scuola porta l’innovazione negli asili nido e scuole dell’infanzia con la prima App per gestire e migliorare la comunicazione scuola-genitori.

Princes Industrie Alimentari S.r.l. Il Gruppo Princes si pone l’obiettivo di: essere il datore di lavoro per il quale tutti vorrebbero lavorare; soddisfare le esigenze dei consumatori; essere la scelta dei nostri clienti; produrre in maniera etica nel rispetto dell’ambiente.

Radar Consulting Italia Radar Consulting è leader nella ricerca e selezione di profili specializzati Sales & Marketing e di Agenti di Commercio, e nei servizi di consulenza di direzione sullo sviluppo delle reti di vendita.

Randstad Aiutiamo persone e organizzazioni a sviluppare il loro reale potenziale.

RB Eurosa SrL Eurosa produce piante verdi da interno, cactus, succulente e fiorite. La qualità delle produzioni, la sostenibilità ambientale e la crescita delle risorse umane sono gli aspetti più importanti che l’agricoltura moderna dovrà affrontare nei prossimi anni.

Remax Navigare Promuovere il nostro territorio con forte motivazione, impegno e qualità. Noi crediamo nei giovani e nella nostra terra ricca di persone con competenze espresse di grande “valore aggiunto”.

Sace Simest Sace Simest offre un’ampia gamma di prodotti assicurativi e finanziari. Con 900 dipendenti e sedi in Italia e all’estero, operiamo in 198 paesi, garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle 20.000 imprese clienti in possibilità di sviluppo.

Sanità Più Società per servizi di assistenza sanitaria ed infermieristica di carattere residenziale e semi-residenziali.

Seometrics Digital Agency Seometrics è la Digial Agency, con sedi a Foggia e Milano, specializzata nel Digital Marketing con oltre 1.000 clienti attivi.

Sesamo Software SpA Nata nel 1990, la Sesamo Software SpA sviluppa applicativi software in ambito fiscale e gestionale; offre la possibilità di occupazione per profili professionali da inserire nel proprio organico nella progettazione, sviluppo e gestione di applicativi.

Sestre Sestre nasce da un’esigenza e da una responsabilità sociale: Portare benessere attraverso le nostre ricchezze locali per poter offrire a tutti uno stile di vita sano ed equilibrato in maniera semplice e naturale.

Sinkronia Sinkronia è un’agenzia di marketing e comunicazione, contenitore di innovazioni e competenze: crea sinergie, strategie e strumenti utili alla crescita e al posizionamento delle aziende sul mercato.

Smart Lab Smart Lab è uno spazio di coworking che ha come mission quella di creare sinergie e networking alimentando una community che crea e intercetta opportunità di business interagendo con il territorio.

Smart Launcher Il launcher innovativo che rende il tuo dispositivo mobile più veloce e facile da usare. In Smart Laucher costruiamo app per personalizzare ogni aspetto del tuo dispositivo.

Monte Maggiore Dal 1988, l’ ATS Monte Maggiore si occupa di lavori agro-forestali (tagli colturali e miglioramento e cura dei boschi, con la conseguente commercializzazione dei derivati, in particolare legna da ardere e cippato per uso energetico) ingegneria naturalistica, verde e arredo urbano, valorizzazione paesaggistica.

Patto Consulting Patto Consulting impresa sociale è una società cooperativa, femminile, che si occupa di ricerca bandi, progettazione, formazione, consulenza, comunicazione e promozione

Solyda SrL Solyda è un intermediario assicurativo parte di un gruppo internazionale, che opera con partners di primaria importanza, affidabilità e ad alto contenuto innovativo.

Svicom Società di consulenza, gestione e sviluppo nel settore retail real estate: gestione e locazione di centri commerciali; gestione delle proprietà (retail, uffici, centri logistici); consulenza e studi di fattibilita’ per il settore retail; strategie digitali per il retail.

Synergie Italia Il lavoro è il nostro mestiere. Crediamo che, per farlo bene, ci vogliano fiducia, empatia e impegno nel tempo, con lavoratori e aziende. “La cultura Synergie consiste nello stare accanto ai nostri clienti per aiutarli a risolvere i problemi, inventando, quando occorre, delle soluzioni innovative su misura per raggiungere insieme gli obiettivi .

Tekna La Tekna progetta, produce ed installa sistemi per l’automazione industriale per clienti nazionali ed esteri, basati su P.L.C., inverter, robot, sistemi di supervisione SCADA e sistemi di visione per il controllo qualità della produzione.

Up2lab Up2lab nasce nel 2016 da Mattia e Vincenzo, due ex-studenti Luiss con una visione condivisa: dare vita ad una società in grado di colmare l’assenza di un dipartimento marketing che caratterizza gran parte delle PMI italiane.