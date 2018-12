Ma quale risalita, Foggia sprofonda: è penultima nella classifica sulla Qualità della Vita

Milano, Bolzano, Aosta da una parte, Vibo Valentia, Foggia e Taranto dall'altra. E' l'Italia dei due volti, quella del Nord che corre e guarda al futuro, del Sud che rallenta e sprofonda. Amara, per la Capitanata, la classica sulla Qualità della Vita de Il Sole 24 Ore (sui dati del 2017). Tre posizioni in meno e penultimo posto.

Sei graduatore di settore ciascuna con i relativi indicatori che le compongono, in tutto 42. Foggia si piazza, si fa per dire, al penultimo posto della bottom ten, dove salgono Caserta, Taranto e Reggio Calabria e anche la BAT perde cinque posizioni (ora 99esima).

Per Milano si tratta di un risultato inedito nell’indagine annuale del Sole 24 Ore. La provincia si piazza ben sette volte su 42 nei primi tre posti per le performance conseguite negli indicatori del benessere e conquista così lo scettro di provincia più vivibile d’Italia, dopo averlo sfiorato per quattro volte, fermandosi al secondo posto nel 2003 e 2004 e poi nel 2015 e nel 2016.

Resta stabile la qualità della vita nella Capitale. Roma si piazza al 21° posto, in linea con l’anno precedente (24° posto) in cui il numero di province saliva da 107 a 110. Tra le altre grandi città, più a sud spicca la risalita di Napoli che conquista 13 posizioni. Migliorano anche Venezia, Torino, Catania, Bari e Bologna, in controtendenza solo Genova e Firenze che perdono rispettivamente otto e dieci posizioni.

La provincia di Foggia e i relativi indicatori

Ricchezza e Consumi: depositi pro capite, pil pro capite, canoni medi di locazione, Consumi-spesa media per famiglia in beni durevoli (Foggia 100esima), protesti pro capite, prezzo medio di vendita delle case, spesa pro capite in viaggi e turismo. La provincia di Foggia scende al 91esimo posto

Affari e Lavoro: imprese registrate, tasso di disoccupazione (Foggia penultima), Tasso di disoccupazione giovanile (Foggia quartultima), impieghi su depositi, quota di export sul PIL, Start Up innovative, Gap retributivo di genere. La provincia di Foggia scende al 102 esimo posto

Ambienti e Servizi: ecosistema urbano, home banking, rischio idrogeologico, spesa sociale degli enti locali, icityrate, speranza di vita media alla nascita, indice climatico di escursione termica. La provincia di Foggia scende al 101esimo posto.

Demografia e società: laureati per provincia di residenza, tasso di natalità, indice di vecchiaia, saldo migratorio interno (Foggia 101esima), tasso di mortalità, acquisizione di cittadinanza italiana (Foggia 104esima), tasso di fecondità. La provincia di Foggia sale all'84esimo posto

Giustizia e Sicurezza: durata media dei processi, scippi e borseggi, indici di litigiosità, cause pendenti ultratriennali (Foggia 101esima), rapine (Foggia al 100esimo posto), delitti connessi a stupefacenti, furti di autovetture (Foggia 104esima). La provincia di Foggia scende al 103esimo posto

Cultura e tempo libero: librerie, sale cinematografiche, offerta culturale, permanenza media dei turisti nelle strutture ricettive, la spese degli spettacoli al botteghino, onlus, indice di sportività. La provincia di Foggia sale al 74esimo posto.