L'Università di Foggia sul podio: per il Censis è seconda tra i 'Piccoli Atenei', dietro solo a Camerino

L’ateneo dauno mantiene ben saldo il suo secondo posto tra i ‘Piccoli atenei’. Il dato emerge dalla annuale classifica Censis delle Università italiane, pubblicata questa mattina.

Non si tratta solo di una classifica, ma di una ‘bussola’ per le future matricole e di una analisi del ‘sistema universitario italiano’ per parametri di riferimento (grandezza degli atenei, servizi erogati, borse di studio, strutture disponibili, comunicazione e servizi digitali, internazionalizzazione), cui si è aggiunto il livello di placement dei laureati e il grado di soddisfazione per aule, biblioteche, postazioni informatiche di quanti hanno già frequentato l'ateneo. Ancora, è prevista una “mappatura” delle università (42 su 58) che permettono la 'carriera alias', ovvero uno strumento lgbt-friendly per agevolare le persone in transizione di genere.

Tra i primi elementi da evidenziare, in generale, vi è la crescita delle immatricolazioni (+1,3% rispetto all'anno accademico precedente), che però aumenta al Nord e diminuisce negli atenei sia Centro (-1,2%) che al Sud (-0,1%). Questo a causa del flusso di studenti fuori sede che sceglie i grandi atenei delle città del nord Italia. Come evidenzia il Censis, nell'ultimo anno il 23% delle matricole ha scelto di studiare in una regione diversa da quella di residenza

In questa maxi-classifica, l’Università di Foggia è inquadrata nella sezione relativa ai ‘Piccoli atenei statali’, ovvero quelle università fino a 10mila iscritti. Stabile al primo posto l’università di Camerino con un punteggio complessivo pari a 93, seguita a ruota dal giovane ateneo dauno (punteggio complessivo di 82,2), a brevissima distanza da quello di Cassino (82,0). Quarto e quinto posto per Università della Basilicata e dell’Insubria (rispettivamente 81,3 e 80,5). Infine, Universita' del Sannio e Universita' del Molise.