Il comune di Apricena festeggia: la circonvallazione nord-ovest si farà

E’ giunta anche l’ufficialità: la circonvallazione nord-ovest di Apricena si farà. Ad annunciarlo è il sindaco Antonio Potenza: “Dopo 6 anni sono riuscito con tanta caparbietà, insieme a tutta l’Amministrazione comunale a raggiungere l’obiettivo più ambizioso di tutto il mandato. Centinaia di viaggi verso Foggia e Bari, ma ne è valsa la pena. Un progetto fortemente voluto dalla nostra Amministrazione, utile a tutta la città, una infrastruttura che insieme alla Piastra intermodale ferro/gomma che si realizzerà in zona industriale farà diventare Apricena uno dei poli produttivi più efficaci della Puglia”.

Un investimento a costo zero per il Comune, come precisa Potenza, che sarà finanziato con fondi della Regione Puglia (progetto finanziato con delibera di Giunta Regionale n. 444 del 20 Marzo 2018): “Il progetto ci proietta con più fiducia verso il futuro. Con questa importante infrastruttura ci avviciniamo ai mercati nazionali ed europei più velocemente; un investimento che porterà molto lavoro per i nostri concittadini, sia per la realizzazione dell’opera stessa che per le future opportunità che nasceranno grazie ad essa. Una infrastruttura che le nostre imprese aspettavano da decenni che da oggi può dare uno slancio vitale alla nostra economia”.