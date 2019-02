Dopo 14 anni chiude Unieuro a Foggia, persi 20 posti di lavoro: "Ce l'abbiamo messa davvero tutta"

L'allarme lanciato a dicembre dalle colonne di FoggiaToday purtroppo ieri si è trasformato in realtà. L'Unieuro di via Ginnetto chiude dopo 14 anni di attività in città: "Informiamo la gentile clientela che sabato 23 febbraio sarà l'ultimo giorno di apertura al pubblico. Lo staff Unieuro Foggia approfitta dell'occasione per ringraziare chi ha creduto in noi che, credeteci, ce l'abbiamo messa davvero tutta. Buona vita a tutti!", il post pubblicato e accompagnato con l'emoticon triste sulla pagina ufficiale.

L'attività commerciale si era trasferita nei locali di proprietà dell'Ataf nel 2017 al costo d'affitto di 120mila euro all’anno con scadenza al 2028. Questi erano stati i termini del contratto tra l'azienda di via Montegrappa e la SGM distribuzione S.r.l di Forlì.