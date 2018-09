Chiude l'Ipercoop del GrandApulia: al suo posto un supermercato più piccolo e altri negozi

Le cose al GrandApulia "vanno benissimo", parola del patron Antonio Sarni; ma dal 1 ottobre non ci sarà più l'Ipercoop, troppo grande la struttura, ben 5mila metri quadrati; e il periodo, per i grandi marchi, non solo per la Coop, non è certo dei migliori.

Il supermercato non è riuscito a sopravvivere nonostante il boom di presenze registrato dalla proprietà del megastore dell'area industriale di Foggia, perché, sottolinea Sarni, "non è come vent'anni fa, gli spazi food devono essere più piccoli". Per il manager è questo il motivo che avrebbe determinato la decisione della Coop Estense di chiudere anzitempo il grande supermercato, mentre la presenza del gemello di viale degli Aviatori non avrebbe inciso in alcun modo sul destino dell'Ipercoop in fase di chiusura.

Ora i riflettori sono puntati sulla sorte dei 57 lavoratori. Che fine faranno? Quasi sicuramente verranno collocati presso la struttura de ''La Mongolfiera' di viale degli Aviatori, dove al momento prestano servizio altre 108 unità. Sul fronte occupazionale, quindi, non ci dovrebbero essere problemi. Sono in corso gli incontri con i sindacati, anche Sarni si dice fiducioso.

Nel frattempo la proprietà del centro commerciale dell'Incoronata è già al lavoro per sostituire l'ipermercato. Ne arriverà un altro, ma di dimensioni ridotte. Trattative sono in corso con altri negozi che completeranno l'area.