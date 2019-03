La Cgil di Cerignola apre le porte ai cittadini romeni: un info totem contro lo sfruttamento e per i diritti

Il 15 marzo 2019 alle ore 11 presso la Camera del Lavoro di Cerignola in piazza 1° Maggio, le Federazioni di categoria della CGIL FLAI, FILCAMS e FILLEA e il Consolato della Romania a Bari terranno una conferenza stampa in occasione dell’attivazione di un Info totem dedicato ai cittadini romeni.

Tramite l’Info totem si possono ottenere: informazioni in lingua italiana e romena sui diritti delle lavoratrici e dei lavoratori occupati nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia e dei servizi alla persona; informazioni relativi al rilascio di documentazioni consolare e al rinnovo dei documenti di identità; prenotare l’appuntamento presso il Consolato Romeno a Bari per ricevere servizi vari.

L’installazione del totem informativo fa seguito all’accordo di collaborazione siglato a maggio dello scorso anno tra autorità romene e Cgil per tutelare i lavoratori romeni che vengono in Italia. L'accordo è stato sottoscritto dal consolato della Romania in Puglia, Cgil, Fillea, Flai e Filcams e prevede l'apertura di infopoint al consolato e in più sedi della Cgil della regione.

Tra gli obiettivi quello di sostenere la lotta contro sfruttamento, caporalato, dumping, falsi distacchi. L'installazione di un totem nella sede della Camera del lavoro di Cerignola rappresenta un punto di riferimento per tutti i lavoratori romeni che, usufruendo delle indicazioni che esso mette a disposizione, potranno conoscere i loro diritti definiti dal contratto collettivo, dalle leggi italiane (in particolare la legge 199/2016) e tutti i riferimenti utili a poter contattare le nostre sedi nel caso abbiano bisogno di far valere le proprie ragioni.

La giornata di giovedì 15 marzo 2019 sarà così articolata: ore 11.00 conferenza stampa per presentare l’iniziativa con la partecipazione delle strutture confederali e di categorie regionali e provinciali della CGIL; ore 17.00 assemblea dei cittadini romeni presso la Camera Del Lavoro di Cerignola, con la presenza del Console Generale e membri del Corpo Diplomatico con l’obiettivo di illustrare l’utilità e l’utilizzo dell’Info totem.