Pubblicato il decreto per lo stato di calamità: "Buona notizia per il comparto e per gli operatori”

“Con la pubblicazione del Decreto regionale 146 del 24/06/2019, possiamo finalmente considerarsi concluso l’iter istituzionale per il riconoscimento dello stato di calamità richiesto in seguito alle gelate del febbraio 2018”.

A comunicarlo il Presidente dell’Agenzia per l’Agricoltura del Comune di Cerignola, Bruno Meterangelis, che, a marzo 2018, fu tra i principali promotori di tutto l’iter. “È una buona notizia per il comparto agricolo. Gli operatori hanno ora 45 giorni per presentare domanda tramite l’Ufficio Agricoltura del Comune di Cerignola o le organizzazioni di categoria”, conclude Meterangelis.