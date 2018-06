A Cerignola arriva la “Notte dei Saldi”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il Delegato alle Attività Produttive del Comune di Cerignola, Vincenzo Specchio, ha organizzato per martedì 19 giugno, alle 16, presso la Sala Conferenze, una riunione tecnico-operativa con i commercianti in vista della “Notte dei saldi”, in programma il prossimo 7 luglio.

“L’idea è quella di costruire questo evento attraverso una partecipazione reale degli esercenti per raccogliere contributi, proposte, idee”, afferma Specchio, che ribadisce l’importanza dell’evento, organizzato dall’associazione del Distretto urbano del commercio 'Cerignola fa centro', in collaborazione con la Società Tomacelli srl e l’Associazione 'Neverland'. Con tale iniziativa, il Distretto urbano di Cerignola inizia il suo percorso di attuazione del programma per favorire lo sviluppo del commercio a favore delle piccole e medie imprese del territorio cittadino, a cui sono chiamati a partecipare gli imprenditori di ogni settore produttivo, dal commercio all’artigianato, dall’agricoltura ai servizi. L’evento sarà articolato in una serie di iniziative che vogliono essere un momento di esaltazione e di gioia per la valorizzazione del proprio territorio e del tessuto commerciale della provincia di Foggia ed in particolar modo, di Cerignola e dei 5 Reali Siti. Vogliamo fare della nostra comunità un luogo dove sentirsi a proprio agio per trascorrere del tempo tra attrazioni, spettacoli e concerti. La "Notte dei Saldi" vuole essere un modo per realizzare un Centro commerciale naturale lungo le vie cittadine e le arterie del Distretto. Si partirà dalle ore 20.00 e si proseguirà ininterrottamente per tutta la serata fino alle 02”. Di qui l’importanza dell’incontro di martedì prossimo: "Sarà un’occasione importante per fruire degli spazi e delle potenzialità della nostra città. Per questo chiamiamo a raccolta tutti i commercianti: per realizzare questo evento al meglio possibile”.