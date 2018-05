Cerignola, la giunta comunale sposta il mercato del venerdì in zona “Dieci Fontane”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Su proposta del sindaco Franco Metta e del Delegato al Commercio e Attività produttive Vincenzo Specchio, la Giunta Comunale di Cerignola ha approvato il trasferimento del mercato settimanale del venerdì da zona Fornaci a zona Dieci Fontane. La proposta era già stata presentata e accolta positivamente dagli operatori in una pubblica riunione tenuta dal Delegato Specchio e dal Primo Cittadino. “Stiamo procedendo a tutta velocità verso alla piena razionalizzazione delle aree mercatali. Una volta espletato il bando per gli ampliamenti e per le migliorie, daremo il via al conseguente riordino delle aree mercatali del mercoledì e di via Sicilia. Ringrazio il sindaco Franco Metta per il sostegno alle iniziative dell’Assessorato già portate a buon fine e a quelle che stiamo preparando per l’immediato futuro, e ringrazio la Dirigente Maria Valentino per la preziosa collaborazione”, conclude Specchio.