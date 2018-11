600mila euro per le strade di Cerignola: “Asfalteremo altri 9mila metri quadrati”

“La settimana scorsa abbiamo lavorato intensamente su un tema che mi sta molto a cuore, riasfaltare le strade principali di questa Città. I lavori già effettuati sono sotto gli occhi di tutti. Grazie alla collaborazione dell’Assessore all’Arredo Urbano, Manutenzione e Patrimonio, ing. Pasquale Morra, abbiamo individuato le risorse economiche, pari a circa 600 mila Euro, per fare fronte ad altri interventi”.

Con queste parole il Sindaco di Cerignola, Francesco Metta, annuncia un ulteriore stralcio dei lavori di rifacimento del manto stradale sulle seguenti arterie: Viale Usa - Via M. SS. Ausiliatrice - Viale Terminillo - Vai II Mulini d’Amati - Via Ortale San Domenico - Vico III Melfi - Via Ivrea - Via Assisi - Via Spoleto - Via Foligno - Via S. Chiara d’Assisi - Via Perugia - Via San Ferdinando - Via Monterosa - Via Torino - Via Anagni - Via Luogosanto - Strade extraurbane Pescariello e Padula

“Il reperimento di questo denaro ci ha costretti ad enormi sacrifici. A breve sarà espletata una gara d’appalto per l’aggiudicazione dei lavori che, presumibilmente, inizieranno subito dopo il periodo invernale considerando che i lavori stradali è preferibile effettuarli in condizione climatiche favorevoli. Con il nuovo stralcio di lavori saranno asfaltate circa 9000 metri quadrati di strade urbane che si aggiungono agli altrettanti già asfaltati. Intanto continuano incessantemente i lavori per la segnaletica orizzontale con gli eccellenti risultati registrati. Un dato di fatto è che ciò che abbiamo fatto noi non lo ha fatto mai nessuno”.