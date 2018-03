Cerignola, lo Sportello Welfare è realtà: sarà la porta di accesso a servizi sociali e socio-sanitari

Taglio del nastro, ieri sera, a Cerignola, dello Sportello Welfare, un nuovo servizio per i cittadini situato al piano terra del palazzo di città ofantino. Presenti al tavolo dei relatori del convegno inaugurale, tenuto nell’aula consiliare 'Di Vittorio', oltre al sindaco Franco Metta e all’assessore alle Politiche Sociali e del Lavoro Rino Pezzano, vi era Anna Rita Zichella, consulente della EuroMediterranea e Raffaele De Nittis, presidente della Cooperativa San Giovanni di Dio.

“Un momento storico - ha esordito Metta - per la nostra città, cambia volto la Casa Comunale offrendo un servizio che sorge grazie alla sinergia pubblico-privato di cui questa amministrazione è parte integrante”. I saluti del sindaco di Cerignola hanno preceduto quelli dell’imprenditore sipontino, Raffele de Nittis, quest’ultimo ha sottolineato le attività svolte in Capitanata e non solo dalla sua cooperativa, ricordando oltre alla importante scommessa dello Sportello del Welfare anche quella della RSA per anziani che da qui a poco sorgerà nel territorio di Cerignola.

La parola è poi passata alla dottoressa Zichella per spiegare al meglio quali saranno le funzionalità dello Sportello e quali sono nello specifico i servizi che quest’ultimo offrirà agli utenti che ne faranno accesso. Accoglienza e informazione, ascolto, supporto e orientamento saranno i servizi chiave del nuovo piano terra di palazzo di città, in piazza della Repubblica a Cerignola. A farsene promotore è l’Ambito di Cerignola comprendente i comuni dei cinque Reali Siti e l’intero mondo del terzo settore. “Lo Sportello del Welfare conterrà l’insieme di servizi già presenti sul territorio e quelli che verranno, dell’intero mondo delle Politiche Sociali - dichiara Rino Pezzano - è la porta di accesso ai servizi sociali e socio-sanitari attivi sull’Ambito di Cerignola. I miei ringraziamenti - conclude Pezzano, Assessore alle Politiche Sociali e del Lavoro - vanno al Terzo Settore e a tutti coloro i quali hanno permesso di realizzare una struttura simile”.