Colpo di scena al centro 'Palmisano', Telesforo non c'è più: "Non ne sapevo nulla, scelta non strategica"

Centro Palmisano, neanche il tempo di pubblicare l'esito del bando di gara sulla gestione del centro per anziani di via Pestalozzi che Telesforo non c'è più. Si legge in una nota stampa del Gruppo Universo Salute: "Con riferimento all’articolo Telesforo si prende (anche) il Palmisano” apparso sulla testata online Foggia Today in data 16 dicembre ed ogni eventuale articolo o servizio pubblicato dai media con analogo contenuto e riferimenti, il dottor Paolo Telesforo precisa di non essere stato messo al corrente e non aver condiviso la scelta di Sanità Più di partecipare al bando indetto dal Comune di Foggia all’indomani della sospensione del servizio comunale per anziani". “Si tratta” riferisce il dottor Telesforo “di una iniziativa individuale dello Staff Amministrativo di Sanità Più Cooperativa Sociale al di fuori dalle scelte strategiche ed economiche del Gruppo Telesforo e che non mi vede coinvolto in nessun modo. Non essendoci stata ancora alcuna assegnazione ufficiale, dubito che alla luce di quanto esposto, i diretti interessati procedano al perfezionamento del contratto di appalto.”

Così Telesforo rispetto all'aggiudicazione del servizio da parte del Comune di Foggia, notiziata da Foggiatoday. Due le cooperative che hanno partecipato all'avviso pubblico, 'Sanità Più' appunto e Opus. La prima ha vinto. Ma, a quanto pare, il perfezionamento del contratto non ci sarà. La gestione del servizio dovrebbe quindi essere aggiudicata alla seconda classificata, che ha applicato un ribasso del 3.1% alla sua proposta.