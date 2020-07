"E' bellissimo". Una notte tra le lucciole sugli alberi del bosco di Biccari. "Un sogno che si avvera"

Dopo lo stop forzato per l'emergenza da Covid-19, sono ripartite le attività del parco avventura all'interno del bosco di Biccari. E continua a piacere l'idea dei Bed & Tree, il primo in Puglia, piccole casette in legno 3x3 sugli alberi. Sono quattro in tutto, da due o quattro posti. Materassini e sacchi a pelo, una radio per la sicurezza e tutto il resto è avventura e natura.

Entusiasti i primi turisti della stagione arrivati da Turi e da Bitonto: "E' bellissimo, una bella esperienza, un sogno che si realizza". Gianfilippo Mignogna, sindaco di Biccari annuncia anche la riapertura, dal 7 luglio, delle 'bubble room' a ridosso del lago Pescara: "Il nostro è un modo diverso di fare turismo, di prossimità, con turisti dalla provincia, dal barese, dal Salento, ma anche da Molise e Campania" ci tiene a sottolineare.