Alloggi nuovi di zecca per le famiglie foggiane: 4 milioni di euro da Arca Capitanata, c'è l'ok della Regione

Quasi quattro milioni di euro da destinare all’emergenza abitativa e alla creazione di luoghi di aggregazione a Foggia. La Giunta regionale ha accolto la proposta dell’Arca Capitanata (ex Iacp) di localizzazione del finanziamento per un importo totale pari a € 3.900.000,00 ( quota parte di € 3.914.291,49) disponibile nell’ambito delle economie già rendicontate dall’Arca Capitanata, riveniente dai cantieri ultimati di cui alle Leggi Statali n.67/88, n.179/92 e n.135/97, per i seguenti interventi inerenti al “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”, di cui al D.P.C.M. 25.05.2016. Soldi che saranno destinati al riuso e alla rifunzionalizzazione di una struttura esistente di proprietà della stessa Agenzia, ubicata a Foggia al “ Rione Preti”, e per la realizzazione d 24 alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Per ciò che concerne la sede di Rione dei Preti, questa dovrebbe diventare un luogo polifunzionale destinato ai residenti della zona mediante un finanziamento totale in € 1.000.000,00, prevedendo € 500.000,00 quale cofinanziamento della stessa Arca (con l’utilizzo delle economie dei cantieri chiusi) e € 500.000,00 a valere sul finanziamento di cui al D.P.C.M. del 06 dicembre 2016 di approvazione della graduatoria del Programma di Intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016.

Per quanto riguarda, invece, la realizzazione di n.24 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Foggia l’apporto finanziario deliberato è di € 3.400.000,00 (con l’utilizzo della quota parte delle economie dei cantieri chiusi), da realizzarsi su un area di proprietà comunale di cui il Comune di Foggia ha ceduto a titolo gratuito sita in viale Fortore, accatastata al foglio 76 particella 33 avente un estensione di mq.1.901,00.

La Giunta regionale ha anche accolto la proposta dell’Arca Capitanata di localizzazione del finanziamento per un importo pari a € 2.619.601,55 trasferite alla Regione Puglia per effetto dell’Accordo di Programma Regioni – Ministero dei LL.PP. sottoscritto in data 19.04.2001 e versate dalla stessa Arca alla Cassa DD.PP., per l’attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria da realizzare sugli edifici di ERP, ubicati a Foggia e provincia.