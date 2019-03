Brindisi e lacrime di gioia al Candelaro, ma consegna degli alloggi tra le polemiche: "Ci hanno preso per i fondelli"

Sono in tutto 9 gli alloggi ERP che l’Arca Capitanata ha completato al rione Candelaro, in zona Piastre, e che ha consegnato questa mattina alle famiglie in attesa (aventi diritto alle luce della vecchia graduatoria)