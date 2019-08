Sul Gargano nasce 'La Casa dei Cavalli', la proposta turistica di Giovanna per gli amanti degli animali e del trekking

È la proposta della Casa dei cavalli allo stato brado diretta da Giovanna De Cato , la casa che sorge a San Nicandro Garganico , nata per accogliere i viaggiatori italiani e stranieri con l’obiettivo di condividere la passione (e il rispetto) per gli animali. Un punto d’incontro, dove i ritmi del quotidiano, scanditi dall’alternanza tra luce e ombra, giorno e notte, nel rispetto dei bioritmi umani, per assaggiare un’esperienza unica nel suo genere.

Organizzare un break nella campagna pugliese, all’interno dello straordinario scenario del Parco Nazionale del Gargano , alla ricerca di un’esperienza che metta al centro la natura e il rapporto tra l’uomo e gli animali. Con l’opportunità di organizzare trekking (a piedi oppure in sella), guidati per osservare da vicino i cavalli che vivono allo stato brado e le mucche podoliche – una specie tipica del territorio pugliese – libere di pascolare per la campagna dell’entroterra garganico. Il tutto avendo come base una struttura che sorge a pochissimi chilometri dalle coste del Mar Adriatico e dai laghi di Lesina e Varano .

«Ho scelto di vivere in campagna perché amo questo stile di vita, che mi dà modo di arricchirmi ogni giorno. Una scelta che mi ha premiata: vedo negli occhi degli ospiti curiosità, gioia, serenità – racconta Giovanna De Cato –. In questo lembo di Gargano basta fare una passeggiata per ammirare le mucche podoliche al pascolo allo stato semi-brado, animali che vivono in serenità, mangiando solo l’erba dei prati e non venendo chiusi in stalla nemmeno in inverno. Centrale nella mia proposta è anche il cavallo: qui nella mia casa ne ho allevati alcuni che metto a disposizione dei miei ospiti per il trekking nelle campagne, corsi di equitazione, oppure per un approccio fatto di conoscenza e rispetto che è particolarmente apprezzato dalle famiglie e dai bambini».