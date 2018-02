Riattivato il servizio scuolabus: si riaprono le porte dell’istituto comprensivo per i bambini delle zone rurali

È stato ripristinato nella giornata di oggi il servizio scuolabus di Carapelle, che era stato sospeso durante le ferie natalizie. Questo significa per alcune decine di bambini che vivono nelle zone rurali del paese la possibilità di tornare a scuola dopo una sosta forzata. A evidenziare il problema erano state le mamme dei ragazzi dell’istituto comprensivo, dopo che il nostro circolo culturale si era attivato su più fronti, non ultimo quello mediatico, al solo fine di restituire ai bambini quello che è un fondamentale diritto, sancito dalla Costituzione Italiana.

“Il ripristino del servizio di scuolabus è una vittoria di tutta la cittadina, che ha unito le proprie forze ed è riuscita ad ottenere un riscontro positivo”, dice Umberto Di Michele del circolo culturale ‘Il Salto’. “Bisogna ringraziare in primis la dottoressa Nicolina Miscia, commissario straordinario di Carapelle, che con buonsenso e abnegazione ha raccolto le nostre istanze ed ha risolto il problema. La scuola è della comunità e tutti devono contribuire al suo corretto funzionamento – continua Di Michele – perché è troppo facile attaccare chi ha semplicemente sollevato una criticità ed accusarci di ‘strumentalizzazione politica’. Con le chiacchiere e le insinuazioni non si risolve alcun problema e soprattutto non si tutelano i propri concittadini. I ragazzini dei campi non potevano raggiungere la scuola senza mezzo pubblico e la priorità era solo quella di risolvere questo problema. Proclami e critiche, vomitati dal retro di una scrivania non risolvono nulla e senza interventi concreti i bambini avrebbero certamente perso l’anno scolastico, oltre che la possibilità di crearsi un futuro lavorativo, che in questo periodo storico è quanto mai incerto”.