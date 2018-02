Canoni di locazione, tirano un sospiro di sollievo le famiglie foggiane: ecco i mandati di pagamento

Dopo il tira e molla tra Comune di Foggia e Regione Puglia, finalmente gli uffici dei Servizi Finanziarti del Comune di Foggia hanno approntato i mandati di pagamento per la liquidazione dei contributi per il sostegno al canone di locazione relativi all’anno 2015. I pagamenti avverranno esclusivamente presso la filiale Unicredit di Foggia in piazza Giordano, con cassa dedicata, tutti i giorni, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e seguiranno la seguente calendarizzazione:

Dal 21/2 beneficiari con le iniziali del cognome dalla lettera A alla lettera C

Dal 28/2 beneficiari con le iniziali del cognome dalla lettera D alla lettera F

Dal 7/3 beneficiari con le iniziali del cognome dalla lettera G alla lettera N

Dal 14/3 beneficiari con le iniziali del cognome dalla lettera O alla lettera S

Dal 21/3 beneficiari con le iniziali del cognome dalla lettera T alla lettera Z.