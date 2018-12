'Salva' la Camera di Commercio, l'ente foggiano ha risanato i conti e resterà autonomo. "Un miracolo"

La Camera di Commercio di Foggia raggiunge il pareggio: è quanto emerge dal bilancio preventivo 2019 approvato questa mattina dalla Giunta dell'Ente, ultimo atto della consiliatura 2013-2018.

"Quello che sembrava un risultato impossibile, solo scritto su un documento programmatico, è oggi diventato realtà" si legge in una nota. "L'equilibrio economico finanziario raggiunto certifica una gestione complessiva in pareggio rispetto ai -330mila del 2018, e un avanzo di gestione corrente pari a +214mila euro a fronte del disavanzo degli anni precedenti (-378mila nel 2016; – 325mila nel 2017; – 228mila nel 2018). Un dato non scontato e non semplice da raggiungere dopo che la riforma del sistema camerale ha portato un taglio di circa 5 milioni di ricavi da diritto annuale nelle casse della CCIAA di Foggia".

Un piccolo “miracolo” che l'organo di governo dell'ente di rappresentanza del mondo delle imprese è riuscito a realizzare, garantendo alla CCIAA foggiana la piena autonomia. La legge di riforma impone, infatti, l'accorpamento con altre Camere di Commercio in caso di mancato equilibrio economico finanziario.

Per il presidente Fabio Porreca: “le incisive azioni di razionalizzazione ed efficientamento messe in campo sono state possibili grazie al supporto convinto di Giunta e Consiglio che hanno condiviso questo percorso. Un sentito ringraziamento va dunque a loro, alla dirigenza e al personale della Camera di Commercio, alle associazioni di categoria e a tutto il partenariato economico e sociale che in questi anni hanno sempre anteposto l'interesse generale del territorio e dell'Ente al proprio interesse particolare. Con questo risultato – ha concluso Porreca – si aprono nuove prospettive per dare ancora più slancio all'azione della CCIAA a beneficio del sistema d'impresa di Capitanata”.

Intanto per martedì 11 dicembre alle ore 10,30 è stata convocata dalla Regione Puglia la riunione di insediamento del nuovo Consiglio Generale dell'Ente. Unico punto all'ordine del giorno: l'elezione del presidente.