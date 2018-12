Economia Fiera / Via Michele Protano, 7

Ecco la nuova giunta della Camera di Commercio: da Rotice a Gelsomino, i sette foggiani che affiancheranno Porreca

L'elezione questa mattina in una rapidissima riunione di consiglio. I nomi non si discostano da quelli già filtrati, due le donne. Porreca: "Ora siamo nelle condizioni per centrare gli obiettivi di sviluppo del programma”