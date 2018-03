VIDEO | A Foggia nasce 'Calebasse Fashion', la linea di capi occidentali dal cuore africano

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Si è svolta ieri pomeriggio presso la sala del Tribunale della Dogana di Foggia la prima grande sfilata di moda ‘Calebasse Fashion’ dell’omonimo brand. Presentati gli abiti realizzati da sarti africani che hanno partecipato alle attività del laboratorio di sartoria previsto nel progetto Africa Food and Fashion District presso l'Istituto Palmisano, uno dei suoi partner, con la supervisione di Erika Palmisano che ha coordinato questa ala, tassello importante del progetto.

I capi unici, sono stati realizzati con la collaborazione della designer Beatrice Rondelli che ha ideato l'intera ed inedita collezione primavera/estate 'Calebasse Fashion’, pronta ad annunciare la bella stagione. Le stoffe, rigorosamente africane, sono state integrate in modo naturale con l'Occidente, dando vita ad abiti fashion, in linea con le nuove tendenze della moda. Nascono così dei capi occidentali dal cuore africano.

Anche i modelli, non professionisti, rappresentano l'anima del progetto dove c'è l'incontro tra culture e origini, e dove si esce dai canoni delle taglie eccessivamente piccole della moda classica, proponendo una sfilata dai "con-fini differenti". Il Progetto Africa Food & Fashion District, è stato promosso da Il Vangelo Della Vita e Africa United e sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD, con il contributo di Fondazione dei Monti Uniti di Foggia.

Dal giugno 2016 presso Calebasse sono stati ospitati molti eventi attraverso la sua attività ristorativa, il market, lo spazio incontri e la sala da tè pomeridiana, creando occasioni di interazione in cui fosse possibile "viaggiare" nei luoghi e nelle culture. La sfilata, patrocinata dalla Provincia di Foggia, è stata condotta dalla giornalista Giovanna Greco e impreziosita dal suggestivo intermezzo musicale del violino di Marcello De Francesco e del pianoforte di Angelo Malgieri. Tante le collaborazioni per la realizzazione di questo evento tra cui EVAL e Florinda Boscaino per le acconciature e il trucco