Tre nuovi campi accanto al 'PalaDiGennaro': a Cagnano è nata una cittadella dello sport

"Oggi (ieri per chi legge, ndr) è stata una giornata luminosa a Cagnano Varano. E non solo per il sole splendente su questo paese del nord della Puglia, che domina sul più grande lago costiero d'Italia. Insieme al sindaco Claudio Costanzucci Paolino abbiamo raccolto i frutti di una semina importantissima, legata allo sport, ingrediente essenziale della buona vita e incubatore dei valori migliori per bambini e ragazzi di ogni estrazione sociale", è il commento dell'Assessore regionale allo sport Raffaele Piemontese a margine della inaugurazione di tre campi sportivi, uno di calcio, uno di basket e uno di tennis, ubicati a fianco al 'PalaDiGennaro', il palazzetto dello sport inaugurato nel novembre scorso, alla memoria del maresciallo dei Carabinieri Vincenzo Carlo Di Gennaro, ucciso il 13 aprile 2019 durante un controllo.

I tre campi sono stati realizzati grazie a un finanziamento regionale di 100 mila euro: "Con i tre campi inaugurati oggi e la riapertura di un palazzetto che era rimasto chiuso e inattivo per oltre 20 anni, a Cagnano è nata una cittadella dello sport. Fatti del genere, in comunità in continua lotta contro la loro 'perifericità', riscaldano davvero il cuore e danno senso alla politica", ha aggiunto Piemontese.

"Tutto questo - conclude l'assessore - succede a tre settimane dalla commovente cerimonia in cui, a Bari, il signor Luigi, l'anziano papà di Vincenzo, ha ricevuto la Medaglia d'Oro, al valore civile, direttamente dalle mani del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale Giovanni Nistri".