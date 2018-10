A San Paolo di Civitate, nasce A.P.S., il Presidente Faienza: “Dopo tanto lavoro e dedizione, è nata “Omnibus A.P.S.”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Mario Faienza è il Presidente della “Associazione di Promozione Sociale Omnibus (APS)”, affiancato da Michela Celozzi - Vice Presidente, e da tutto il direttivo. Obiettivo comune è la valorizzazione del territorio, attraverso l’organizzazione di attività culturali, musicali e sociali. Instaurando una rete di relazioni con i cittadini, con altre entità associative e il Comune, non solo di San Paolo di Civitate, ma anche in altri territori d’Italia. Il Presidente ha così affermato: “Sono molto contento ed entusiasta di aver trovato persone professionali, dinamiche e volenterose, accomunati tutti dallo stesso interesse, quello dell’amore per la propria TERRA.

Devo ringraziare tutti gli associati e i cittadini per la fiducia che hanno avuto nei miei confronti, e per il sostengono e l’impegno dimostrato. Sono onorato di rappresentare l’Associazione e di promuovere le iniziative intraprese per il rilancio del Territorio. Siamo tutti pronti a proporre tante idee per il nostro amato Territorio. Non vi nascondo che in cantiere c’è più di qualche progetto pronto, anche se al momento è meglio non promettere nulla.”