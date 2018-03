"Buono a sapersi": lunedì 26 marzo si parla di verza

SARA GALLAI, agronoma, ne illustrerà principali varietà della verza, dando preziose indicazioni su come scegliere quella migliore. LUCA LA FAUCI, nutrizionista, ne descriverà le proprietà benefiche, consigliando le cotture e gli abbinamenti più salutari. FLAVIA BRUNI, artista floreale, realizzerà due originali composizioni con la verza. EMILIO SIGNORI, maestro di cucina, mostrerà come preparare una buonissima parmigiana di verza. Gli farà eco la collega SUSANNA BADII, che, invece, proporrà un anello di risotto nella verza. Non mancherà un collegamento in diretta con l’inviato IVAN BACCHI, ospite di un “ristorante nell’orto”, che coltiva e lavora la verza a Orsara (FG).

Spazio anche al “borsino” della spesa, con le quotazioni di Mr. Prezzo, CLAUDIO GUERRINI, dai banchi del “Mercato orientale” di Genova.