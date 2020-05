Buoni spesa, il Comune di Foggia allarga la platea dei beneficiari: i criteri per l'assegnazione

In base a nuovi calcoli, l'amministrazione comunale di Foggia ha allargato la platea dei beneficiari dell’assistenza alimentare, riservata a coloro che percepiscono piccoli redditi o sussidi e che non sono rientrati nel primo bando con cui sono state soddisfatte 2.443 domande.

Possono beneficiare dei buoni alimentari i cittadini che hanno perso il lavoro e non ricevono alcun tipo di supporto per la disoccupazione; coloro che hanno un reddito mensile netto non superiore ad € 515,00 per i nuclei familiari composti da 2 persone; coloro che hanno un reddito mensile netto non superiore ad € 650,00 per i nuclei familiari composti da 3 persone e coloro che hanno un reddito mensile netto non superiore ad € 750,00 per i nuclei familiari composti da 4 o più persone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La modulistica con cui richiedere le misure sarà presto on line sul sito del Comune di Foggia. Le procedure di consegna dei moduli sono identiche alla Fase-1, e possono essere consegnate all’indirizzo di posta elettronica buonispesa@comune.foggia.it; all'ufficio protocollo del Comune di Foggia, in corso Garibaldi 58; nella sede dell'assessorato alle Politiche Sociali, in via Fuiani 16; bella sede della I Cirscoscrizione Nord, in viale Candelaro 102; nella sede della II Circoscrizione Centro, in via Scillitani 2 e nella sede della III circoscrizione Sud, in piazza Giovanni XXIII.